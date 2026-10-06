Почта России и движение "Педагоги-волонтёры" два года помогают школьникам в учёбе

За два года сотрудничества с НКО "Профи-центр" и Всероссийским движением "Педагоги-волонтёры" Почта России доставила около 400 посылок с учебными материалами для детских домов, социально-реабилитационных центров и адресно детям, которым нужна поддержка.

В рамках благотворительного проекта Почта бесплатно доставляет посылки для детей из 31 региона России. Также Почта России доставляет сувениры, одежду, обувь, спортивные вещи и учебные материалы для участников программы ресурсной поддержки "Всё нужное".

"Инфраструктура Почты России играет важную социальную роль, обеспечивая связь людей и доступ к жизненно важным услугам и товарам в любом уголке страны, включая доставку учебников и пособий. Поэтому поддержать педагогов-волонтёров в их миссии — естественный шаг для нас. Адресная и своевременная доставка учебных материалов снимает бытовые барьеры и дарит учащимся чувство стабильности и равных стартовых возможностей. Мы продолжим развивать это партнёрство: реализация социальных задач и поддержка уязвимых категорий граждан остается приоритетом нашей работы", — отметила директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.

"Фактически педагоги-волонтёры помогают детям из провинции, сельской глубинки, заниматься с преподавателями вузов, сильными школьными учителями и профильными специалистами. География или достаток семьи не должны определять будущее ребёнка. Так, Олеся Инютина из ДНР поступила на бюджет в Финансовый университет при Правительстве России, Маргарита Храмова в ВШЭ и много других примеров. Когда бесплатные занятия дополняются учебными материалами и необходимыми вещами, помощь становится системной: 96,6% наших подопечных 11-класс в позапрошлом учебном году поступили в вузы", — рассказывает директор АНО "Профи-центр", основатель "Педагогов-волонтёров" Елена Сорокина.

НКО "Профи-центр" сотрудничает со 130 детскими домами, социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних и профильными НКО, которые помогают детям и подросткам в трудной жизненной ситуации. С начала нового учебного года Профи-центр принимает заявки от подопечных, которые занимались с педагогами-волонтёрами в предыдущем учебном году. С 20 сентября подать заявку смогут новые благополучатели.

Флагманский проект организации — всероссийское движение "Педагоги-волонтёры". В него входят свыше 4100 человек из 89 регионов России и 46 стран мира. Среди волонтёров — специалисты из России, стран СНГ и многих других государств. Они проводят бесплатные онлайн-консультации по всем школьным предметам, чтобы дать возможность детям на равных готовиться к урокам, экзаменам и поступлению в колледжи и вузы — независимо от материального положения семьи или места проживания.