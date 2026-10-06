Почта России и движение "Педагоги-волонтёры" два года помогают школьникам в учёбе

За два года сотрудничества с НКО "Профи-центр" и Всероссийским движением "Педагоги-волонтёры" Почта России доставила около 400 посылок с учебными материалами для детских домов, социально-реабилитационных центров и адресно детям, которым нужна поддержка.
В рамках благотворительного проекта Почта бесплатно доставляет посылки для детей из 31 региона России. Также Почта России доставляет сувениры, одежду, обувь, спортивные вещи и учебные материалы для участников программы ресурсной поддержки "Всё нужное".
"Инфраструктура Почты России играет важную социальную роль, обеспечивая связь людей и доступ к жизненно важным услугам и товарам в любом уголке страны, включая доставку учебников и пособий. Поэтому поддержать педагогов-волонтёров в их миссии — естественный шаг для нас. Адресная и своевременная доставка учебных материалов снимает бытовые барьеры и дарит учащимся чувство стабильности и равных стартовых возможностей. Мы продолжим развивать это партнёрство: реализация социальных задач и поддержка уязвимых категорий граждан остается приоритетом нашей работы", — отметила директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.
"Фактически педагоги-волонтёры помогают детям из провинции, сельской глубинки, заниматься с преподавателями вузов, сильными школьными учителями и профильными специалистами. География или достаток семьи не должны определять будущее ребёнка. Так, Олеся Инютина из ДНР поступила на бюджет в Финансовый университет при Правительстве России, Маргарита Храмова в ВШЭ и много других примеров. Когда бесплатные занятия дополняются учебными материалами и необходимыми вещами, помощь становится системной: 96,6% наших подопечных 11-класс в позапрошлом учебном году поступили в вузы", — рассказывает директор АНО "Профи-центр", основатель "Педагогов-волонтёров" Елена Сорокина.
НКО "Профи-центр" сотрудничает со 130 детскими домами, социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних и профильными НКО, которые помогают детям и подросткам в трудной жизненной ситуации. С начала нового учебного года Профи-центр принимает заявки от подопечных, которые занимались с педагогами-волонтёрами в предыдущем учебном году. С 20 сентября подать заявку смогут новые благополучатели.
Флагманский проект организации — всероссийское движение "Педагоги-волонтёры". В него входят свыше 4100 человек из 89 регионов России и 46 стран мира. Среди волонтёров — специалисты из России, стран СНГ и многих других государств. Они проводят бесплатные онлайн-консультации по всем школьным предметам, чтобы дать возможность детям на равных готовиться к урокам, экзаменам и поступлению в колледжи и вузы — независимо от материального положения семьи или места проживания.
АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.
Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.
Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.
АНО "Профи-центр" — некоммерческая организация, созданная в 2016 году в Ульяновске. В период локдауна организация создала движение "Педагоги-волонтёры", которое сегодня насчитывает более четырёх тысяч человек. В пиковые дни его активисты проводили до 180 бесплатных консультаций. Сегодня НКО помогает детям и взрослым из 31 российского региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, получать образование, психологическую поддержку и новые профессиональные навыки.
В 2023 г. проект получил федеральную премию гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
В 2025 г. Профи-центр удостоился премии "Технологии добра", учреждённой Сколково и Совкомбанком за создание цифрового рабочего места педагога-волонтёра. В 2026 г. Агентство социальной информации и Общественная палата России вручила организации премию "НКО-Профи" за опыт в развитии команды и волонтёров.