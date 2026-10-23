Вузы Минобороны РФ предлагают выпускникам получить высшее образование за счет государства

Вузы Министерства обороны РФ предлагают выпускникам школ 2027 г. получить высшее образование за счет государства. Вместе с образованием студенты смогут получить востребованную профессию и практические навыки.
IT, строительство, связь, авиация, техника, медицина, управление, психология, правовое обеспечение — военные вузы сегодня это далеко не только "строевая и физическая" подготовка, а командная работа, дисциплина и навыки, которые реально пригодятся в жизни.
Выбрать подходящую специальность можно на сайте Минобороны России.
Подробности об условиях поступления уточняйте в военном комиссариате по месту жительства.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?