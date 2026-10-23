Вузы Минобороны РФ предлагают выпускникам получить высшее образование за счет государства

Вузы Министерства обороны РФ предлагают выпускникам школ 2027 г. получить высшее образование за счет государства. Вместе с образованием студенты смогут получить востребованную профессию и практические навыки.

IT, строительство, связь, авиация, техника, медицина, управление, психология, правовое обеспечение — военные вузы сегодня это далеко не только "строевая и физическая" подготовка, а командная работа, дисциплина и навыки, которые реально пригодятся в жизни.

Выбрать подходящую специальность можно на сайте Минобороны России.

Подробности об условиях поступления уточняйте в военном комиссариате по месту жительства.