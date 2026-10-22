Представители Самарской области вошли в состав Экспертного совета Знание.Премия — 2026

Общество "Знание" представило состав Экспертного совета главной просветительской награды страны Знание.Премия. В него вошли 381 представителей всех регионов России. Они сформируют федеральный шорт-лист в 17 номинациях, а также выберут лучшего просветителя и просветительский проект в каждом субъекте РФ.

Уже второй сезон подряд заявки соискателей оценивают эксперты из всех регионов России. От Самарской области в состав совета вошли директор лицей "Престиж" г. о. Самара Алексей Атапин и проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Михаил Леонов.

"За 6 лет состав Экспертного совета Знание.Премия увеличился почти в четыре раза. Соискателей этого года будет оценивать рекордное количество экспертов из всех регионов России. Это свидетельствует о растущем внимании государственных деятелей и управленцев разных сфер к просветителям и их проектам", — сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

В Экспертный совет также вошли государственные и общественные деятели: председатель Комитета Государственной думы по делам национальностей Владимир Иванов, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева и др.

Науку и образование представляют: первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и др.

Среди экспертов есть представители сферы культуры: генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, генеральный директор арт-кластера "Таврида.Арт" Ксения Артемьева, дирижер оркестра Государственного академического Большого театра России Алексей Богорад и др.

В состав совета также вошли управленцы в сфере экономики и промышленности, руководители патриотических организаций.

С полным составом Экспертного совета пятого сезона можно ознакомиться на сайте Знание.Премия.