В школе № 5 Новокуйбышевска открылся новый "Роснефть-класс"

Престиж рабочих и инженерных профессий в России уверенно растёт — и во многом благодаря тому, что крупные предприятия берут подготовку кадров в свои руки. Социально ответственные компании не ждут, пока выпускники придут к ним с дипломами: они помогают ребятам осознанно выбрать путь ещё в школе.

"Роснефть" развивает систему непрерывного образования молодёжи, реализуя в регионах присутствия масштабную корпоративную программу "Школа вуз/суз предприятие". Сегодня компания делает ставку на более раннюю профориентацию. Благодаря этому в Новокуйбышевской школе № 5 открылся 9-й "Роснефть-класс". Теперь углублённое изучение физики, химии и математики начинается раньше. Для школы расширение программы — закономерное продолжение многолетнего партнёрства.

Напомним, что с 2015 года здесь успешно действуют 10-й и 11-й "Роснефть-классы". Первые "счастливчики" нового набора — 30 юношей и девушек, которые теперь не просто учатся, а делают первый осознанный шаг к профессии. И за этим шагом — серьёзная поддержка: от школы, от предприятия, от наставников, от учреждений высшего и среднего профессионального образования, которые знают, как помочь раскрыть потенциал. Конкурс в новый класс составил почти три человека на место.

"Мы реализуем корпоративную программу компании "Роснефть" "Школа-вуз/суз-предприятие", и в этом году впервые открываем 9-й "Роснефть-класс", — рассказала Татьяна Соколова, начальник отдела развития и оценки персонала АО "ННК". — Это большая помощь в подготовке молодых кадров. Мы начинаем профильную подготовку и профориентационную работу уже с 9-го класса. Вкладываем серьёзные усилия в образование ребят, чтобы в будущем они пришли на предприятие квалифицированными специалистами и могли строить здесь свою карьеру".

Валерия Нагашова, ученица нового 9 "А", очень рада, что попала в этот класс: "Пришла ради больших успехов, и думаю, что в будущем у меня всё будет отлично благодаря профильному классу".

Открытие нового звена в этой образовательной цепи — стратегический ход для предприятия, такие инициативы помогают формировать квалифицированный кадровый резерв с перспективой на 5–7 лет вперёд.