"Флагманы образования": жители Самарской области могут присоединиться к масштабному образовательному сообществу

Жители Самарской области могут стать частью масштабного образовательного сообщества, получить доступ к уникальным полезным сервисам и пройти обучение с проектом "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". В течение года всем желающим доступны цифровые сервисы проекта, которые дают возможность развивать компетенции, получать новые знания и находить единомышленников.

Мир образования — это не только уроки и учебники. Это пространство для личностного роста, развития надпрофессиональных навыков и обмена опытом. Проект "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создал экосистему, которая будет полезна каждому жителю Самарской области — независимо от возраста, профессии и сферы деятельности. Учитель, инженер, студент, предприниматель или просто человек, который хочет узнать больше об искусстве и государственном устройстве, — здесь каждый найдет для себя что-то ценное и полезное.

Что доступно уже сегодня:

• "Библиотека контента" — ваш личный источник знаний. Для тех, кто ценит качественную информацию. Здесь собраны лекции ведущих экспертов, методические разработки и образовательные материалы. Пригодятся как для учебы и работы, так и для общего кругозора. Идеально для самообразования в удобном формате.

• "Каталог возможностей" — навигатор по жизни. Тем, кто ищет новые горизонты. Сервис помогает находить подходящие конкурсы, гранты, стажировки, мероприятия и проекты от партнеров "Флагманов образования". Это ваш шанс получить финансирование для идеи, пройти стажировку мечты или просто интересно провести время.

• "Оценка компетенций" — зеркало ваших сильных сторон. Всем, кто хочет понять себя. Диагностический сервис поможет определить ваши сильные стороны, выявить зоны роста и получить персональные рекомендации по развитию. Полезно как для карьерного роста, так и для личной эффективности.

• Онлайн-курс "Как стать командным игроком?" — для тех, кто работает с людьми. Для команд образовательных организаций и не только. Курс поможет лучше понять свою роль в коллективе, познакомит с принципами командной работы и научит эффективному взаимодействию. Эти навыки пригодятся в любой сфере — от управления проектами до семейных отношений.

• "Шагомер" — забота о себе в ритме жизни. Для всех, кто следит за здоровьем. Этот сервис помогает поддерживать физическую активность, что особенно важно при сидячей работе или учебе. Простой способ добавить движения в свою жизнь.

• Спецпроект "СВОи. Разговоры с Героями" — для глубоких и важных бесед. Родителям, педагогам и всем, кто работает с детьми. Проект подскажет, как говорить с подрастающим поколением о важных темах, воспитывая уважение и понимание.

Для тех, кто хочет не просто узнать новое, но и проверить себя, есть специальные проекты. Доступ к сервисам "Диктант возможностей", "Культура" и "Государство" открывается в личном кабинете после простой регистрации на сайте. Это сделано для того, чтобы вы могли сохранить свои результаты, получить обратную связь и продолжить обучение в комфортном темпе.

• "Диктант возможностей" — проверка знаний о стране. Всем, кто хочет проверить свою эрудицию. Вопросы посвящены достижениям России, молодежным и образовательным проектам, мерам поддержки и культурным инициативам. Отличный способ узнать больше о том, какие перспективы открыты перед вами.

• Курс "Культура" — искусство для жизни. Для тех, кто хочет разбираться в прекрасном. Лекции известных деятелей культуры об искусстве театра, музыке, живописи и литературе. Курс помогает понять связь искусства, образования и воспитания, а также глубже познакомиться с культурным наследием страны. Пригодится для расширения кругозора и развития насмотренности.

• Курс "Государство" — понимание системы. Для активных граждан. Курс посвящен управленческим процессам в стране. Он помогает лучше понять, как устроены государственные механизмы и какую роль они играют в жизни общества. Полезно для тех, кто хочет быть в курсе и участвовать в жизни региона.

Доступ ко всем возможностям проекта "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и цифровым сервисам сохраняется в течение всего года. Вы можете выбрать материалы, курсы и другие возможности под свои задачи в любое удобное время.

"Сегодня оставаться современным специалистом можно только в постоянном движении: идти в ногу со временем, заниматься самообразованием и быть частью профессионального сообщества. Именно это и дает проект "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" — не разовое участие в конкурсе, а среду, в которой можно расти каждый день. Для жителей Самарской области это возможность присоединиться к профессиональному сообществу участников из разных регионов России, получить новые знания и продолжить развитие после завершения конкурсных треков", — отметил руководитель проекта "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Сергей Михайлов.

Также жители Самарской области могут принять участие в конкурсных треках "Учить и учиться" и "СпортТрек". Регистрация доступна на сайте до 11 октября.

• Трек "Учить и учиться" объединяет старшеклассников, студентов и педагогов. Участники в возрасте от 14 лет могут пройти профориентационный курс, узнать больше о цифровых сервисах и возможностях искусственного интеллекта в работе педагога, выполнить практические задания и проверить свои знания. За успешное прохождение всех этапов предусмотрен сертификат, а 30 победителей будут приглашены в Москву на финальное мероприятие и пройдут повышение квалификации. Участие индивидуальное, от 14 лет.

• Направление "СпортТрек" объединяет тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, работающих в сфере физического воспитания детей и молодежи. Участники узнают больше о командной работе, спортивной медицине и психологии спорта, студенческом спорте, а также роли тренера и капитана в команде — знания можно будет закрепить на практических заданиях. По итогам конкурсных этапов участники получат сертификаты, а часть из них сможет пройти повышение квалификации. Победителей пригласят в Москву на финальное мероприятие. Участие в направлении индивидуальное, от 18 лет.

Проект "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).