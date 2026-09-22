"Флагманы образования": жители Самарской области могут присоединиться к масштабному образовательному сообществу

Жители Самарской области могут стать частью масштабного образовательного сообщества, получить доступ к уникальным полезным сервисам и пройти обучение с проектом "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". В течение года всем желающим доступны цифровые сервисы проекта, которые дают возможность развивать компетенции, получать новые знания и находить единомышленников.
Мир образования — это не только уроки и учебники. Это пространство для личностного роста, развития надпрофессиональных навыков и обмена опытом. Проект "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создал экосистему, которая будет полезна каждому жителю Самарской области — независимо от возраста, профессии и сферы деятельности. Учитель, инженер, студент, предприниматель или просто человек, который хочет узнать больше об искусстве и государственном устройстве, — здесь каждый найдет для себя что-то ценное и полезное.
Что доступно уже сегодня:
• "Библиотека контента" — ваш личный источник знаний. Для тех, кто ценит качественную информацию. Здесь собраны лекции ведущих экспертов, методические разработки и образовательные материалы. Пригодятся как для учебы и работы, так и для общего кругозора. Идеально для самообразования в удобном формате.
• "Каталог возможностей" — навигатор по жизни. Тем, кто ищет новые горизонты. Сервис помогает находить подходящие конкурсы, гранты, стажировки, мероприятия и проекты от партнеров "Флагманов образования". Это ваш шанс получить финансирование для идеи, пройти стажировку мечты или просто интересно провести время.
• "Оценка компетенций" — зеркало ваших сильных сторон. Всем, кто хочет понять себя. Диагностический сервис поможет определить ваши сильные стороны, выявить зоны роста и получить персональные рекомендации по развитию. Полезно как для карьерного роста, так и для личной эффективности.
• Онлайн-курс "Как стать командным игроком?" — для тех, кто работает с людьми. Для команд образовательных организаций и не только. Курс поможет лучше понять свою роль в коллективе, познакомит с принципами командной работы и научит эффективному взаимодействию. Эти навыки пригодятся в любой сфере — от управления проектами до семейных отношений.
• "Шагомер" — забота о себе в ритме жизни. Для всех, кто следит за здоровьем. Этот сервис помогает поддерживать физическую активность, что особенно важно при сидячей работе или учебе. Простой способ добавить движения в свою жизнь.
• Спецпроект "СВОи. Разговоры с Героями" — для глубоких и важных бесед. Родителям, педагогам и всем, кто работает с детьми. Проект подскажет, как говорить с подрастающим поколением о важных темах, воспитывая уважение и понимание.
Для тех, кто хочет не просто узнать новое, но и проверить себя, есть специальные проекты. Доступ к сервисам "Диктант возможностей", "Культура" и "Государство" открывается в личном кабинете после простой регистрации на сайте. Это сделано для того, чтобы вы могли сохранить свои результаты, получить обратную связь и продолжить обучение в комфортном темпе.
• "Диктант возможностей" — проверка знаний о стране. Всем, кто хочет проверить свою эрудицию. Вопросы посвящены достижениям России, молодежным и образовательным проектам, мерам поддержки и культурным инициативам. Отличный способ узнать больше о том, какие перспективы открыты перед вами.
• Курс "Культура" — искусство для жизни. Для тех, кто хочет разбираться в прекрасном. Лекции известных деятелей культуры об искусстве театра, музыке, живописи и литературе. Курс помогает понять связь искусства, образования и воспитания, а также глубже познакомиться с культурным наследием страны. Пригодится для расширения кругозора и развития насмотренности.
• Курс "Государство" — понимание системы. Для активных граждан. Курс посвящен управленческим процессам в стране. Он помогает лучше понять, как устроены государственные механизмы и какую роль они играют в жизни общества. Полезно для тех, кто хочет быть в курсе и участвовать в жизни региона.
Доступ ко всем возможностям проекта "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и цифровым сервисам сохраняется в течение всего года. Вы можете выбрать материалы, курсы и другие возможности под свои задачи в любое удобное время.
"Сегодня оставаться современным специалистом можно только в постоянном движении: идти в ногу со временем, заниматься самообразованием и быть частью профессионального сообщества. Именно это и дает проект "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" — не разовое участие в конкурсе, а среду, в которой можно расти каждый день. Для жителей Самарской области это возможность присоединиться к профессиональному сообществу участников из разных регионов России, получить новые знания и продолжить развитие после завершения конкурсных треков", — отметил руководитель проекта "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Сергей Михайлов.
Также жители Самарской области могут принять участие в конкурсных треках "Учить и учиться" и "СпортТрек". Регистрация доступна на сайте до 11 октября.
• Трек "Учить и учиться" объединяет старшеклассников, студентов и педагогов. Участники в возрасте от 14 лет могут пройти профориентационный курс, узнать больше о цифровых сервисах и возможностях искусственного интеллекта в работе педагога, выполнить практические задания и проверить свои знания. За успешное прохождение всех этапов предусмотрен сертификат, а 30 победителей будут приглашены в Москву на финальное мероприятие и пройдут повышение квалификации. Участие индивидуальное, от 14 лет.
• Направление "СпортТрек" объединяет тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, работающих в сфере физического воспитания детей и молодежи. Участники узнают больше о командной работе, спортивной медицине и психологии спорта, студенческом спорте, а также роли тренера и капитана в команде — знания можно будет закрепить на практических заданиях. По итогам конкурсных этапов участники получат сертификаты, а часть из них сможет пройти повышение квалификации. Победителей пригласят в Москву на финальное мероприятие. Участие в направлении индивидуальное, от 18 лет.
Проект "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Президентская платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия — страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
Платформа работает уже 8 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов — от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.
В рамках деятельности Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создана — Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.
Офисы платформы "Россия — страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.