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Образование Общество

В Самарской области определили вектор развития взаимодействия вузов с платформой "Россия — страна возможностей"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) состоялась стратегическая сессия, посвященная развитию сотрудничества образовательных организаций региона с президентской платформой АНО "Россия — страна возможностей". Мероприятие стало ключевым этапом в подготовке нового рамочного соглашения между регионом и АНО "Россия — страна возможностей".

Фото: СГСПУ

В работе сессии приняли участие представители министерства науки и высшего образования Самарской области, сотрудники и студенты самарских вузов, экспертное сообщество, а также руководители компаний-работодателей.

Стратегическая сессия прошла в формате шести рабочих групп под модераторством финалистов и победителей конкурсов "Россия — страна возможностей". По итогам защит были отобраны шесть проектных предложений, которые лягут в основу приложения к новому соглашению: "От паспорта компетенций — к назначению": интеграция цифровых профилей студентов с платформами HeadHunter и "Работа в России"; "Педагог в новой реальности": создание региональной системы наставничества для молодых учителей с использованием подбора пар; "Цифровой помощник наставника": разработка ИИ-ассистента для прогнозирования эффективности пар "наставник-наставляемый" и предотвращения выгорания; "Карьерный лифт для участников СВО и молодых госслужащих": сквозной механизм трудоустройства через интеграцию диагностики со стажировками и платформой "Работа в России"; "Работодатель как партнер": запуск универсального цифрового профиля студента и рейтинга работодателей на платформе для поиска стажировок; "Кадровый резерв региона": формирование управленческого резерва Самарской области на основе тестов когнитивного развития.

Центральной темой обсуждения среди участников стал паспорт компетенций — инструмент оценки надпрофессиональных навыков студентов. Участники детально проработали механизмы его внедрения. Для работодателя — как использовать документ для объективного подбора кадров и понимания реальной ценности соискателя. Для студента — как применять данные паспорта для построения карьерной траектории, самопрезентации и выбора проектов.

Отдельными блоками стали вопросы создания социальных лифтов для участников специальной военной операции и молодых госслужащих, внедрение искусственного интеллекта в наставничество, а также разработка системы поддержки педагогов в новой реальности.

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков подчеркнул значение мероприятия для кадрового будущего региона: "Новый формат работы позволит готовить учителей, которые не только блестяще знают свой предмет, но и обладают лидерскими качествами, эмпатией и навыками эффективной коммуникации".

Ключевой особенностью представленных инициатив является их ресурсная модель: проекты реализуются на существующей инфраструктуре центров компетенций без привлечения дополнительного бюджетного финансирования, опираясь на добровольное партнерство.

Работа по интеграции ресурсов АНО "Россия — страна возможностей" в региональную повестку ведется планомерно. Напомним, в мае 2026 года на базе СГСПУ открылся Центр новых возможностей, созданный на основе действующего центра компетенций. В церемонии открытия принимала участие заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

"Наша задача — создать среду, где талант получает шанс на реализацию. Для студентов педагогических направлений это возможность в стенах родного вуза развить навыки, которые ждет современная школа… Это не экзамен и не отбор "на вылет". Каждый работник может увидеть объективный срез своих надпрофессиональных компетенций, поймет свои сильные стороны и зоны роста", — подчеркнула Оксана Ачкасова.

Апробация предложенных инструментов планируется в 2026/27 учебном году, после чего состоится подписание обновленного соглашения.

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