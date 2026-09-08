На федеральном этапе конкурса профмастерства "Лучший учитель родного языка и родной литературы" регион представляют учителя из Самарской области

Во вторник, 8 сентября, в Липецкой области стартовал юбилейный Всероссийский конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы". В юбилейном сезоне встретились около 130 педагогов из 87 субъектов Российской Федерации. В их числе и педагоги из Самарской области.

Конкурс организован Министерством просвещения Российской Федерации, оператором является ФГБНУ "Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации". В этом году конкурс приурочен к Дню единства народов России.

"Символично, что юбилейный конкурс откроется 8 сентября — в день, когда Россия впервые отметит День языков народов Российской Федерации, учрежденный по инициативе президента Владимира Путина. Конкурс стал неотъемлемой частью масштабной системной работы Министерства просвещения Российской Федерации по развитию языкового разнообразия в образовании. Изучение родных языков и родных литератур, начиная с детских садов и заканчивая старшими классами школ, — важная часть воспитательной работы. Это основа для сохранения нашей культурной идентичности, связывающая поколения нашей страны", — ранее отмечал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Участники представят современные практики преподавания родных языков и литератур, развития родной речи детей дошкольного возраста, взаимодействия с семьями и вовлечения местных сообществ в сохранение языкового и культурного наследия.

По итогам регионального этапа победителем в номинации "Лучший учитель родного языка и родной литературы" и участником всероссийского финала стала Юлия Усова, учитель иврита МБОУ "Школа № 42" г. о. Самара.

"Главная миссия учителя родного языка — сохранять национальную идентичность подрастающего поколения, передавая детям язык и культурные традиции как живой опыт принадлежности к своему народу. Свое призвание я вижу в том, чтобы сопровождать учеников на пути освоения иврита и еврейской культуры, соединяя исторические корни с современностью. В основе моей работы лежит лингвокультурологический подход, при котором язык изучается в неразрывной связи с культурными кодами народа. Мне важно видеть, как благодаря сочетанию традиций и цифровых технологий иврит и еврейская культура становятся для детей понятными, близкими и практически значимыми", — рассказала Юлия Усова.

Победителем в номинации "Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста" регионального конкурса и еще одним участником федерального этапа стала Снежана Сироткина, учитель-логопед МБДОУ "Детский сад № 354" (г. Самара).

"Мой девиз — "Убирать барьеры, открывать возможности". Свое призвание я вижу не только в коррекции речи, но и в создании условий для свободного общения ребенка. Важно видеть за речевым нарушением не ошибку, а личность, которая ждет помощи и принятия. Миссия учителя-логопеда в детском саду — обеспечить детям равные стартовые возможности для успешного обучения в школе и социализации. В работе я опираюсь на эмпатию, терпение, искренность, любовь к игре и творчеству, оптимизм и постоянное саморазвитие. Каждый правильно произнесенный воспитанником звук становится его шагом к свободному общению и уверенности в себе. Главный смысл моей деятельности — дать ребенку веру в то, что он может быть услышан и понят", — поделилась Снежана Сироткина.

В рамках Всероссийского конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" дан старт онлайн-голосованию "Общественное признание". Чтобы проголосовать за участников, достаточно посмотреть медиавизитки конкурсантов на официальном ресурсе конкурса во "ВКонтакте" и поставить отметку "Нравится" под видео. Победителем в номинации станет тот, чей ролик соберет наибольшее количество лайков. Голосование завершится 10 сентября в 12:00.