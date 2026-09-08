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Экономика и бизнес

Через Авито Кошелек можно оплатить мобильную связь

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Кошелек запустил оплату мобильной связи — в том числе деньгами, полученными от продаж. Оплатить мобильную связь можно у восьми операторов по всей России: Билайн, МТС Мобайл, Теле2, Мегафон, Yota, Т-Мобайл, Мотив и Ростелеком Мобильная связь. При необходимости кошелек можно пополнить через Систему быстрых платежей.

Технологическая платформа Авито — первая среди крупных российских классифайдов, которая  запустила оплату мобильной связи через свой Кошелек.

Пополнить баланс можно двумя способами. Первый вариант — через раздел "Финансы" в личном профиле: в нем появилась отдельная кнопка "Мобильная связь". После этого пользователю останется выбрать сумму пополнения — оператор определится по номеру телефона автоматически. Второй — напрямую из раздела "Платежи". Для этого в Кошельке нужно нажать "Оплатить", и в открывшемся окне появится кнопка "Мобильная связь". Минимальная сумма пополнения счета — 100 рублей. Комиссии за пополнение нет.

фото: предоставлено "Авито"

Сейчас функция доступна на мобильных платформах — в приложениях на iOS и Android.

"Мы хотим, чтобы пользователям было проще распоряжаться деньгами, которые они получают от продаж на Авито. Теперь их можно сразу направить на пополнение мобильной связи — без промежуточного вывода на банковскую карту. Так мы постепенно добавляем в Авито Кошелек привычные повседневные платежные сценарии", — комментирует Илья Филоненко, директор по продукту финтех-направления Авито.

На Авито открыто более 13 млн Кошельков. С их помощью пользователи могут оплачивать заказы и услуги продвижения на платформе, а также получать средства от продаж и возвраты.

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