Через Авито Кошелек можно оплатить мобильную связь

Авито Кошелек запустил оплату мобильной связи — в том числе деньгами, полученными от продаж. Оплатить мобильную связь можно у восьми операторов по всей России: Билайн, МТС Мобайл, Теле2, Мегафон, Yota, Т-Мобайл, Мотив и Ростелеком Мобильная связь. При необходимости кошелек можно пополнить через Систему быстрых платежей.
Технологическая платформа Авито — первая среди крупных российских классифайдов, которая запустила оплату мобильной связи через свой Кошелек.
Пополнить баланс можно двумя способами. Первый вариант — через раздел "Финансы" в личном профиле: в нем появилась отдельная кнопка "Мобильная связь". После этого пользователю останется выбрать сумму пополнения — оператор определится по номеру телефона автоматически. Второй — напрямую из раздела "Платежи". Для этого в Кошельке нужно нажать "Оплатить", и в открывшемся окне появится кнопка "Мобильная связь". Минимальная сумма пополнения счета — 100 рублей. Комиссии за пополнение нет.
Сейчас функция доступна на мобильных платформах — в приложениях на iOS и Android.
"Мы хотим, чтобы пользователям было проще распоряжаться деньгами, которые они получают от продаж на Авито. Теперь их можно сразу направить на пополнение мобильной связи — без промежуточного вывода на банковскую карту. Так мы постепенно добавляем в Авито Кошелек привычные повседневные платежные сценарии", — комментирует Илья Филоненко, директор по продукту финтех-направления Авито.
На Авито открыто более 13 млн Кошельков. С их помощью пользователи могут оплачивать заказы и услуги продвижения на платформе, а также получать средства от продаж и возвраты.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.