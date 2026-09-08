К акселератору "Платформа роста" приглашают присоединиться предпринимателей Самарской области

На Цифровой платформе МСП.РФ стартовал новый, третий по счету отбор на участие в акселераторе "Платформа роста" — совместном проекте РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и Агентства стратегических инициатив для предпринимателей, которые хотят масштабировать бизнес и выйти на федеральный уровень.

Подавать заявки на участие в "Платформе роста" предприниматели могут до 30 сентября. Затем эксперты будут всесторонне изучать каждого претендента, после чего 12 ноября будут объявлены результаты отбора.

Самарская область присоединилась к "Платформе роста" в мае 2025 г., и стала десятым регионом, где проект был запущен. "Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта", — подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.

"Платформа роста" — это комплексная программа, направленная на системную поддержку российских брендов, развитие ключевых компетенций по управлению бизнесом, обучение работе и использованию инструментов продвижения для торговли в онлайне, а также на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом.

"Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров, расширят возможности сбыта и географию продаж. Каждый участник получит комплексную экспертную поддержку на всех этапах, — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Те компании региона, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости. И мы приглашаем предпринимателей воспользоваться возможностью и присоединиться к "Платформе роста".

Для участия в программе "Платформа роста" предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в России на собственном или контрактном производстве, продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.

Всю поддержку, в том числе и со сбытом продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах "Мой бизнес", они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.