На Авито впервые в России запретили объявления о "свадебных" голубях

Компания Авито стала первой в стране, кто откликнулся на просьбы зоозащитников, запретив продажу и аренду голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях. Этот шаг стал логичным продолжением системной работы Авито по внедрению стандартов ответственного обращения с животными.
В обновленных категориях "Животные" и "Услуги" предложения об использовании птиц в праздничных церемониях строго запрещены. Действующие объявления, нарушающие новую норму, будут заблокированы на этапе премодерации.
Ранее платформа запустила верификацию приютов, зооволонтеров и заводчиков, позволяющую пользователям делать выбор в пользу проверенных организаций, соблюдающих правила содержания животных. А в 2026 году в дополнение к этому был запущен ИИ-сервис "ХвостРадар", который помогает в поиске домашних животных с помощью технологий "компьютерного зрения".
"Некоторое время назад нам написала девушка письмо в почту на общий адрес с просьбой запретить объявления о "свадебных голубях" из гуманных соображений к птицам, которые в большинстве своем погибают после такой церемонии в городской среде. Мы все проверили. К сожалению, это оказалось правдой. Услугу на платформе запретили. И мы надеемся, что теперь о том, как это опасно для птиц, узнает большее число людей. Спасибо нашим неравнодушным пользователям", — рассказали представители Авито.
Зооволонтеры подтверждают: домашние голуби, выпущенные в небе, регулярно оказываются на улицах рядом с ЗАГСами и популярными свадебными локациями. Часто птицы попадают в реабилитационные центры уже истощенными или с травмами. Критически опасны такие церемонии в холодное время года — осенью и зимой, когда неприспособленный к уличной жизни пернатый может замерзнуть насмерть за считаные часы.
"То, что голубь обязательно найдет дорогу домой, — миф, — объясняет Анастасия Воробец, кипер центра реабилитации для диких животных "Дикий остров". — Способность возвращаться к месту содержания формируется у специально подготовленных почтовых (спортивных) голубей. Декоративные птицы, которых часто выбирают для торжеств из-за внешнего вида, такой подготовки могут не иметь. После выпуска они рискуют потеряться, получить травмы, столкнуться с хищниками, истощением и стрессом".
Эксперты подчеркивают, что оказавшаяся на воле птица сталкивается с комплексом угроз.
"Белый окрас делает птицу особенно заметной для хищников. По сравнению с городскими сизыми голубями домашняя птица может быть хуже физически подготовлена, не знать мест безопасного ночлега и не уметь быстро находить корм и воду. При этом долгие годы услуги по выпуску голубей на праздниках воспринимались как совершенно обычные: такие предложения можно легко найти на разных площадках. То, что Авито первым в России решил ограничить такие предложения, — важный сигнал для всей отрасли. Мы надеемся, что это поможет изменить отношение к самой традиции и станет нормой рынка", — отмечает биолог Мария Кочубей, организатор приюта для голубей "Орландо".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.