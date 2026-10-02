E-commerce в России: тренды, аудитория и экономика рынка

Третья бизнес‑конференция Авито "По Делу", прошедшая 30 сентября в МТС Live Холле в Москве, стала заметным событием для предпринимательского сообщества: офлайн‑аудитория превысила 4 тысячи человек, а онлайн‑трансляцию посмотрели свыше 1,5 млн зрителей. В фокусе дискуссии — экономика онлайн‑торговли, эффективность каналов продаж и стратегии масштабирования в новых рыночных условиях.
Ключевой темой стала динамика российского e‑commerce. По данным коммерческого директора Авито Товары Алексея Ли, в первом полугодии 2026 года рынок онлайн‑торговли продемонстрировал рост на 19% год к году. Существенная особенность — высокая доля региональных продаж: 80% товарооборота формируется за пределами Москвы и Санкт‑Петербурга.
"В условиях замедления рынка бизнесу всё важнее искать новые географии, тестировать спрос небольшими партиями и выстраивать процессы так, чтобы рост продаж не приводил к сопоставимому росту расходов и ручного труда", — подчеркнул Алексей Ли.
Тренд на региональную экспансию подтвердил руководитель T‑Data в Т‑Банке Максим Савченко. Он также обратил внимание на сдвиги в структуре аудитории: за период с 2024 по 2026 год доля зумеров и людей старше 60 лет увеличилась на 8 процентных пунктов. Это говорит о расширении потребительского ядра и необходимости адаптировать продуктовые и коммуникационные стратегии под разнородные сегменты.
Алексей Ли отметил эволюцию модели работы продавцов: рынок "повзрослел", и предприниматели стали более рационально подходить к управлению продажами.
"За последние несколько лет e‑commerce заметно повзрослел, и вместе с ним изменился подход предпринимателей: сегодня селлеры внимательнее считают экономику и стараются не зависеть от одного канала продаж. При этом коммуникация и сервис остаются важным способом выделиться и повысить эффективность продаж, например, 80% продаж на Авито происходят после диалога с покупателем", — пояснил спикер.
Инвестор и сооснователь Hoff Михаил Кучмент обозначил базовые условия устойчивого роста бизнеса в условиях высокой конкуренции и дорогого финансирования: "Рост бизнеса начинается с масштабирования самого предпринимателя. Перед этим важно убедиться, что у бизнеса есть сильный продукт, хороший клиентский опыт и положительная юнит‑экономика. Только после этого новые каналы, регионы и технологии действительно становятся инструментами роста".
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.