E-commerce в России: тренды, аудитория и экономика рынка

Третья бизнес‑конференция Авито "По Делу", прошедшая 30 сентября в МТС Live Холле в Москве, стала заметным событием для предпринимательского сообщества: офлайн‑аудитория превысила 4 тысячи человек, а онлайн‑трансляцию посмотрели свыше 1,5 млн зрителей. В фокусе дискуссии — экономика онлайн‑торговли, эффективность каналов продаж и стратегии масштабирования в новых рыночных условиях.

Ключевой темой стала динамика российского e‑commerce. По данным коммерческого директора Авито Товары Алексея Ли, в первом полугодии 2026 года рынок онлайн‑торговли продемонстрировал рост на 19% год к году. Существенная особенность — высокая доля региональных продаж: 80% товарооборота формируется за пределами Москвы и Санкт‑Петербурга.

"В условиях замедления рынка бизнесу всё важнее искать новые географии, тестировать спрос небольшими партиями и выстраивать процессы так, чтобы рост продаж не приводил к сопоставимому росту расходов и ручного труда", — подчеркнул Алексей Ли.

Тренд на региональную экспансию подтвердил руководитель T‑Data в Т‑Банке Максим Савченко. Он также обратил внимание на сдвиги в структуре аудитории: за период с 2024 по 2026 год доля зумеров и людей старше 60 лет увеличилась на 8 процентных пунктов. Это говорит о расширении потребительского ядра и необходимости адаптировать продуктовые и коммуникационные стратегии под разнородные сегменты.

Алексей Ли отметил эволюцию модели работы продавцов: рынок "повзрослел", и предприниматели стали более рационально подходить к управлению продажами.

"За последние несколько лет e‑commerce заметно повзрослел, и вместе с ним изменился подход предпринимателей: сегодня селлеры внимательнее считают экономику и стараются не зависеть от одного канала продаж. При этом коммуникация и сервис остаются важным способом выделиться и повысить эффективность продаж, например, 80% продаж на Авито происходят после диалога с покупателем", — пояснил спикер.

Инвестор и сооснователь Hoff Михаил Кучмент обозначил базовые условия устойчивого роста бизнеса в условиях высокой конкуренции и дорогого финансирования: "Рост бизнеса начинается с масштабирования самого предпринимателя. Перед этим важно убедиться, что у бизнеса есть сильный продукт, хороший клиентский опыт и положительная юнит‑экономика. Только после этого новые каналы, регионы и технологии действительно становятся инструментами роста".