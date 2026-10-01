В Самарской области выросло число владельцев 5G-смартфонов

За последний год количество устройств с поддержкой 5G в сети МегаФона в области увеличилось в полтора раза. Новинки активно осваивают не только в крупных городах, но и в небольших райцентрах, селах и деревнях.

Наибольший прирост среди городов аналитики оператора зафиксировали в Отрадном, где число владельцев 5G-смартфонов за 12 месяцев удвоилось. В Самаре количество таких гаджетов выросло на 65%, а в Новокуйбышевске — на 64%. Среди сельских территорий по динамике лидирует Волжский район с ростом на 50%. В Шигонском и Ставропольском районах пользователей с 5G стало больше на 46% и 42% соответственно.

Чаще всего современными гаджетами пользуются жители области от 35 до 44 лет — на них приходится 31% устройств с поддержкой 5G. Чуть отстает группа от 45 до 54 лет с показателем 28%, а у абонентов от 25 до 34 лет сосредоточено 14% девайсов. При этом наиболее охотно переходят на смартфоны с 5G молодые люди до 24 лет, их число за год увеличилось вдвое. Женщины пользуются устройствами нового поколения на 22% чаще мужчин.

"Жители и гости Самары уже могут протестировать свои смартфоны в зоне действия сети нового поколения. Мы запустили 5G там, где обычно собирается больше всего людей: в деловой части города, историческом центре и в главных прогулочных зонах. Например, поймать сигнал можно на набережной — на участке от Речного вокзала до Маяковского спуска. Также сеть работает на улице Куйбышева и на самой площади, куда во время праздников приходят тысячи людей", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

Параллельно оператор продолжает расширять покрытие самого востребованного на сегодня поколения связи 4G. С начала года инженеры за счет дополнительного диапазона частот увеличили зону покрытия сети в более чем в 90 населенных пунктах, среди которых 10 городов и поселения в 25 районах области.