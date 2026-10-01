В Самарской области выросло число владельцев 5G-смартфонов

За последний год количество устройств с поддержкой 5G в сети МегаФона в области увеличилось в полтора раза. Новинки активно осваивают не только в крупных городах, но и в небольших райцентрах, селах и деревнях.
Наибольший прирост среди городов аналитики оператора зафиксировали в Отрадном, где число владельцев 5G-смартфонов за 12 месяцев удвоилось. В Самаре количество таких гаджетов выросло на 65%, а в Новокуйбышевске — на 64%. Среди сельских территорий по динамике лидирует Волжский район с ростом на 50%. В Шигонском и Ставропольском районах пользователей с 5G стало больше на 46% и 42% соответственно.
Чаще всего современными гаджетами пользуются жители области от 35 до 44 лет — на них приходится 31% устройств с поддержкой 5G. Чуть отстает группа от 45 до 54 лет с показателем 28%, а у абонентов от 25 до 34 лет сосредоточено 14% девайсов. При этом наиболее охотно переходят на смартфоны с 5G молодые люди до 24 лет, их число за год увеличилось вдвое. Женщины пользуются устройствами нового поколения на 22% чаще мужчин.
"Жители и гости Самары уже могут протестировать свои смартфоны в зоне действия сети нового поколения. Мы запустили 5G там, где обычно собирается больше всего людей: в деловой части города, историческом центре и в главных прогулочных зонах. Например, поймать сигнал можно на набережной — на участке от Речного вокзала до Маяковского спуска. Также сеть работает на улице Куйбышева и на самой площади, куда во время праздников приходят тысячи людей", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.
Параллельно оператор продолжает расширять покрытие самого востребованного на сегодня поколения связи 4G. С начала года инженеры за счет дополнительного диапазона частот увеличили зону покрытия сети в более чем в 90 населенных пунктах, среди которых 10 городов и поселения в 25 районах области.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово