Россияне переходят на онлайн-чаевые

У россиян выросло желание оставлять электронные вознаграждения, особенно в местах с быстрым обслуживанием. За два года количество дата-трафика на сайтах для безналичной оплаты в кафе и ресторанах выросло сразу в 2,5 раза, а средняя сумма чаевых летом этого года достигла 330 рублей, следует из совместного исследования МегаФона и экосистемы для бизнеса Контур.
Мужчины, как правило, чаще берут на себя вопросы материального поощрения в общественных заведениях. Среди интернет-посетителей специализированных ресурсов представителей сильного пола оказалось на 25% больше, чем дам.
Финансовую благодарность чаще других рассматривают пользователи в возрасте 35-44 лет. Они составляют 41% аудитории платежных систем. Среди тех, кто оставляет вознаграждение, 22% миллениалов (25-34 лет) и 20% людей более старшего поколения (45-54 лет). Зумеры 18-24 лет и дети поколения Альфа (14-17 лет) менее других готовы оставлять электронные чаевые обслуживающему персоналу.
Согласно обезличенным данным оператора, пик активности на онлайн-платформах для оплаты чаевых в 2026 году пришёлся на март. Трафик в этом месяце превысил среднемесячные показатели на 20%. Абсолютные рекорды были зафиксированы в период праздников — День святого Валентина и Международный женский день, когда объем данных вырос в 3,5 раза по сравнению со средними значениями года. Минимальная активность наблюдалась 1 января: трафик снизился на 73%.
По общему количеству гигабайт на таких площадках верхнюю строчку рейтинга, ожидаемо, заняла Москва, на втором и третьем местах расположились Краснодарский край и Санкт-Петербург. В топ-10 вошли Ростовская, Самарская, Свердловская, Калининградская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Северная Осетия.
Этим летом в качестве материальной благодарности россияне в среднем оставляли 330 рублей, добавили аналитики сервиса электронных чаевых Контур.Маркета. В июне и августе чаевые были на уровне 330-340 рублей, в июле наблюдался небольшой спад — в среднем в благодарность довольные клиенты оставляли 315 рублей. При этом сезонный фактор хоть и есть, но он скорее влиял на количество транзакций, а не на размер самих чаевых.
Эксперты подчеркивают, что чаще всего чаевые оставляют сотрудникам локальных баров, гриль-баров и городских кафе с повседневной кухней — мест, куда люди приходят на обед или ужин. Помимо классического общепита, в топе по частоте вознаграждений находятся отели и розничные точки. Ключевым фактором остается наличие личного контакта и скорость обслуживания.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово