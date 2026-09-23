Авито Авто передал Музею транспорта Москвы уникальный гоночный болид

Авито Авто передал в фонды Музея транспорта Москвы уникальный гоночный автомобиль "Формула Эстония 21.10 1600" в регламенте MCGP. Болид стал центральным экспонатом инсталляции Авито Авто, созданной к открытию нового здания музея в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице.

Инсталляция рассказывает о том, как за последние 35 лет менялся автомобильный рынок России — от первых иномарок, стихийных авторынков и объявлений "куплю/продам" до цифровых платформ, которые делают поиск, выбор и покупку автомобилей более прозрачными и безопасными.

Еще пару десятилетий назад покупку автомобиля особенно на вторичном рынке можно было считать высоко рисковым занятием: у покупателя не было возможности проверить историю автомобиля, его реальный пробег, узнать рыночную стоимость, оставалось только принимать на веру слова продавца. С развитием интернета и цифровых технологий этот путь начал меняться.

Сегодня более 85% покупателей начинают поиск автомобиля онлайн: цифровые инструменты помогают не только найти автомобиль, но также проверить его историю через отчет Автотеки, где собрана информация из более чем 2 тыс. источников, получить рекомендацию в понятном формате благодаря встроенной ИИ модели, убедиться в добросовестности продавца, видя его рейтинг и прочитав отзывы, оценить стоимость.

"За последние 35 лет автомобильный рынок прошел большой путь — от объявлений в газетах и стихийных авторынков до цифровой среды, где сегодня начинают поиск 85% автолюбителей. Это меняет не только привычки покупателей и продавцов, но и сам рынок — делает его более открытым, понятным и безопасным. Авито Авто является одним из драйверов этой трансформации: мы развиваем цифровую платформу, которая объединяет участников рынка и помогает им принимать более информированные решения. И для нас важно показывать эту историю не только через цифры и технологии, но и через реальные предметы. Благодаря Авито можно найти уникальные объекты и сохранить автомобильную историю. Именно так мы нашли этот уникальный болид и передаем его Музею транспорта Москвы, чтобы он стал частью истории, доступной будущим поколениям", — Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Авто.

Специально для проекта художник Егор Той создал объявления, которые фиксируют знакомый образ прошлого и становятся отправной точкой для зрителя.

Болид "Формула Эстония 21.10 1600" был найден на Авито в оригинальной комплектации и полностью готов к участию в соревнованиях. Его историческую ценность дополняет уникальный полный комплект чертежей автомобиля, подписанный лично эстонским гонщиком и конструктором Раулем Сарапом, внесшим большой вклад в развитие советского автоспорта.

Передача болида музею стала частью партнерства Авито Авто и Музея транспорта Москвы. Теперь автомобиль будет доступен посетителям нового здания музея и станет частью истории отечественного и советского автоспорта.

"С Авито Авто нас связывает уже не один совместный проект. Мы говорили о будущем автомобиля, представляли, как будет меняться опыт его использования, обсуждали трансформацию транспортной отрасли. Для нас особенно ценно, что наши партнеры были рядом последние несколько лет и разделяли наши идеи — поддерживали проекты и участвовали в мероприятиях, а сегодня вместе с нами открывают новую страницу истории Музея Транспорта Москвы. Передача болида "Формула Эстония" — это важный шаг в сохранении истории отечественного автоспорта, а новая инсталляция — возможность увидеть эволюцию автомобильного рынка. Благодаря таким мультитематическим проектам мы расширяем представление об автомобильной культуре и делаем ее интересной для самых разных аудиторий", — рассказала Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

Новый корпус Музея транспорта Москвы расположен в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. После реставрации историческое здание стало частью современного музейного пространства, посвященного истории транспорта и его роли в развитии города и общества.