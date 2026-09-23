Авито Авто передал Музею транспорта Москвы уникальный гоночный болид

Авито Авто передал в фонды Музея транспорта Москвы уникальный гоночный автомобиль "Формула Эстония 21.10 1600" в регламенте MCGP. Болид стал центральным экспонатом инсталляции Авито Авто, созданной к открытию нового здания музея в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице.
Инсталляция рассказывает о том, как за последние 35 лет менялся автомобильный рынок России — от первых иномарок, стихийных авторынков и объявлений "куплю/продам" до цифровых платформ, которые делают поиск, выбор и покупку автомобилей более прозрачными и безопасными.
Еще пару десятилетий назад покупку автомобиля особенно на вторичном рынке можно было считать высоко рисковым занятием: у покупателя не было возможности проверить историю автомобиля, его реальный пробег, узнать рыночную стоимость, оставалось только принимать на веру слова продавца. С развитием интернета и цифровых технологий этот путь начал меняться.
Сегодня более 85% покупателей начинают поиск автомобиля онлайн: цифровые инструменты помогают не только найти автомобиль, но также проверить его историю через отчет Автотеки, где собрана информация из более чем 2 тыс. источников, получить рекомендацию в понятном формате благодаря встроенной ИИ модели, убедиться в добросовестности продавца, видя его рейтинг и прочитав отзывы, оценить стоимость.
"За последние 35 лет автомобильный рынок прошел большой путь — от объявлений в газетах и стихийных авторынков до цифровой среды, где сегодня начинают поиск 85% автолюбителей. Это меняет не только привычки покупателей и продавцов, но и сам рынок — делает его более открытым, понятным и безопасным. Авито Авто является одним из драйверов этой трансформации: мы развиваем цифровую платформу, которая объединяет участников рынка и помогает им принимать более информированные решения. И для нас важно показывать эту историю не только через цифры и технологии, но и через реальные предметы. Благодаря Авито можно найти уникальные объекты и сохранить автомобильную историю. Именно так мы нашли этот уникальный болид и передаем его Музею транспорта Москвы, чтобы он стал частью истории, доступной будущим поколениям", — Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Авто.
Специально для проекта художник Егор Той создал объявления, которые фиксируют знакомый образ прошлого и становятся отправной точкой для зрителя.
Болид "Формула Эстония 21.10 1600" был найден на Авито в оригинальной комплектации и полностью готов к участию в соревнованиях. Его историческую ценность дополняет уникальный полный комплект чертежей автомобиля, подписанный лично эстонским гонщиком и конструктором Раулем Сарапом, внесшим большой вклад в развитие советского автоспорта.
Передача болида музею стала частью партнерства Авито Авто и Музея транспорта Москвы. Теперь автомобиль будет доступен посетителям нового здания музея и станет частью истории отечественного и советского автоспорта.
"С Авито Авто нас связывает уже не один совместный проект. Мы говорили о будущем автомобиля, представляли, как будет меняться опыт его использования, обсуждали трансформацию транспортной отрасли. Для нас особенно ценно, что наши партнеры были рядом последние несколько лет и разделяли наши идеи — поддерживали проекты и участвовали в мероприятиях, а сегодня вместе с нами открывают новую страницу истории Музея Транспорта Москвы. Передача болида "Формула Эстония" — это важный шаг в сохранении истории отечественного автоспорта, а новая инсталляция — возможность увидеть эволюцию автомобильного рынка. Благодаря таким мультитематическим проектам мы расширяем представление об автомобильной культуре и делаем ее интересной для самых разных аудиторий", — рассказала Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.
Новый корпус Музея транспорта Москвы расположен в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. После реставрации историческое здание стало частью современного музейного пространства, посвященного истории транспорта и его роли в развитии города и общества.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.