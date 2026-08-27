Организацией платных парковок на улицах Самары займутся москвичи

26 августа Центр организации дорожного движения Самары подписал контракт с ООО "Цифровые решения регионов" стоимостью почти 299 млн рублей. Компания займется организацией платных парковок на улицах города.

К созданию платных парковок на улицах Самары власти идут с 2014 года. Менялись мэры и руководители профильных департаментов, но одно оставалось неизменным — каждый пытался подступиться к практической реализации идеи. Однако процесс тормозило негативное мнение общественности.

Вновь вопрос подняли в 2025 году. Но если изначально к внедрению платных парковок планировалось привлечь инвестора, то теперь финансирование решила взять на себя городская администрация. Также мэр Иван Носков анонсировал пилотный проект. Последняя версия предусматривает организацию первых двух тысяч парковочных мест в исторической части города, от ул. Максима Горького и Волжского проспекта (набережные) вверх до ул. Молодогвардейской.

Летом 2026 года власти объявили, что к реализации проекта привлекут подрядчика, с которым заключат долгосрочный контракт. Как указано на сайте госзакупок, торги провели в середине августа, а контракт с победителем заключили 26 числа. Им стало московское ООО "Цифровые решения регионов".

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile (Руспрофайл), компания была зарегистрирована в 2020 году. Уставной капитал составляет 5 млн рублей. Количество сотрудников — 40 человек.

Данные об учредителе "ЦРР" сейчас скрыты. Однако в качестве управляющей организации значится ООО "СБЕР2В". Кстати, она значилась учредителем с 27 июня 2025 года по 18 июня 2026 года.

Что касается опыта, то "ЦРР" уже обеспечивала работу системы платных парковок в Суздали. Сейчас компания исполняет аналогичный контракт в Ярославской области. Также на счету "ЦРР" реализация цифровых подрядов в разных регионах России, включая установку счетчиков пассажиров в автобусы, обеспечение работы серверов больниц и создания программно-аппаратный комплекс (ПАК) для определения качества питания в образовательных учреждениях.

Для Самары "ЦРР" предстоит разработать и обслуживать ПАК информационной системы "Парковки Самары", включая установку оборудования, в том числе камеры фото- и видеофиксации, и создание мобильного приложения, контроль за оплатой, обработку и подготовку данных о нарушителях для формирования постановлений, обеспечение интеграции с федеральными и муниципальными программными системами и т. д. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 28 февраля 2030 года.

Как сообщал мэр, стоимость одного часа парковки составит 85 рублей. Для жителей близлежащих домов стоянка в указанных местах будет бесплатной с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно в выходные. Первые 15 минут на парковке — бесплатны для всех. Предусмотрены льготные тарифы и абонементы.