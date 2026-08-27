Организацией платных парковок на улицах Самары займутся москвичи

26 августа Центр организации дорожного движения Самары подписал контракт с ООО "Цифровые решения регионов" стоимостью почти 299 млн рублей. Компания займется организацией платных парковок на улицах города.
К созданию платных парковок на улицах Самары власти идут с 2014 года. Менялись мэры и руководители профильных департаментов, но одно оставалось неизменным — каждый пытался подступиться к практической реализации идеи. Однако процесс тормозило негативное мнение общественности.
Вновь вопрос подняли в 2025 году. Но если изначально к внедрению платных парковок планировалось привлечь инвестора, то теперь финансирование решила взять на себя городская администрация. Также мэр Иван Носков анонсировал пилотный проект. Последняя версия предусматривает организацию первых двух тысяч парковочных мест в исторической части города, от ул. Максима Горького и Волжского проспекта (набережные) вверх до ул. Молодогвардейской.
Летом 2026 года власти объявили, что к реализации проекта привлекут подрядчика, с которым заключат долгосрочный контракт. Как указано на сайте госзакупок, торги провели в середине августа, а контракт с победителем заключили 26 числа. Им стало московское ООО "Цифровые решения регионов".
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile (Руспрофайл), компания была зарегистрирована в 2020 году. Уставной капитал составляет 5 млн рублей. Количество сотрудников — 40 человек.
Данные об учредителе "ЦРР" сейчас скрыты. Однако в качестве управляющей организации значится ООО "СБЕР2В". Кстати, она значилась учредителем с 27 июня 2025 года по 18 июня 2026 года.
Что касается опыта, то "ЦРР" уже обеспечивала работу системы платных парковок в Суздали. Сейчас компания исполняет аналогичный контракт в Ярославской области. Также на счету "ЦРР" реализация цифровых подрядов в разных регионах России, включая установку счетчиков пассажиров в автобусы, обеспечение работы серверов больниц и создания программно-аппаратный комплекс (ПАК) для определения качества питания в образовательных учреждениях.
Для Самары "ЦРР" предстоит разработать и обслуживать ПАК информационной системы "Парковки Самары", включая установку оборудования, в том числе камеры фото- и видеофиксации, и создание мобильного приложения, контроль за оплатой, обработку и подготовку данных о нарушителях для формирования постановлений, обеспечение интеграции с федеральными и муниципальными программными системами и т. д. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 28 февраля 2030 года.
Как сообщал мэр, стоимость одного часа парковки составит 85 рублей. Для жителей близлежащих домов стоянка в указанных местах будет бесплатной с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно в выходные. Первые 15 минут на парковке — бесплатны для всех. Предусмотрены льготные тарифы и абонементы.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.