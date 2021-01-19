Дмитрий Азаров: "Говорить о введении платных парковок в Самаре преждевременно"

Глава региона жестко отреагировал на предложение властей муниципальной столицы о вводе платных парковок в центре Самары, сообщает пресс-служба правительства.

Вопрос обсуждался во вторник, 19 января, на совещании по развитию строительной отрасли региона и транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации.

Глава региона поручил руководителю областного Минтранса Ивану Пивкину совместно с руководством Самары и Тольятти доработать транспортную схему с точки зрения комфорта для жителей уже существующих домов и тех, что еще будут строиться. Именно транспортная доступность является одним из локомотивов жилищного строительства. При этом очень важна проработка вопроса организации парковок.

"Принятие такого решения возможно только тогда, когда ситуация тщательно проанализирована и реализованы решения, связанные с альтернативными парковками, строительством новых парковок, в том числе при возведении многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры, и самое главное — приняты действенные меры по развитию общественных перевозок. Вы объявили громко о планах по введению платных парковок, получается, это все сделано?" — обратился губернатор к мэру Самары Елене Лапушкиной.

Она, в свою очередь, отметила, что пока вопрос о введении платных парковок прорабатывается как перспективный и точно не будет решаться в этом году.



"Прежде всего, нужно все подготовить, а не будоражить людей. До принятия необходимых решений и мер по развитию транспортной инфраструктуры, общественных перевозок, отработки градостроительной документации, считаю, говорить о введении платных парковок в Самаре преждевременно", — подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил главе Самары по результатам обсуждения проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры подробно доложить о сделанных выводах и существующих планах.

Как ранее сообщал Волга Ньюс в декабре 2020 г. администрация Самары подписала распоряжение, определяющее тарифы платных парковок, которые планируется внедрить в городе уже к концу следующего года.

Платные парковки планируется создать на улицах Максима Горького, Алексея Толстого, Степана Разина, Куйбышева, Фрунзе, Красноармейской, Ленинградской, Садовой, Молодогвардейской, Волжском проспекте, ул. Лесной, Льва Толстого, Ленинской, Агибалова, Спортивной, Урицкого, Маяковского, Некрасовской, Вилоновской, Ульяновской, Больничной, проспекте Ленина и его дублере, на ул. Первомайской, в Студенческом переулке, на ул. Шостаковича, Арцыбушевской, Буянова, Ярмарочной, Рабочей, на площади Куйбышева, ул. Осипенко, Мичурина, Полевой, Пушкина, Никитинской, Венцека, Водников, Пионерской, Комсомольской, Чкалова, Мориса Тореза, Чапаевской, Братьев Коростелевых, Гагарина, Победы, Дыбенко, Свободы и Галактионовской. В общей сложности речь идет об 11870 платных парковочных местах.

Напомним, к Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой приостановить решение об организации в Самаре платных парковок обращался депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.