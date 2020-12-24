Александр Хинштейн обратился к губернатору и мэру Самары по платным парковкам

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой приостановить решение об организации в Самаре платных парковок.

Напомним, позавчера администрация Самары подписала распоряжение, определяющее тарифы платных парковок, которые планируется внедрить в городе уже к концу следующего года.

Городские власти считают, что введение платных парковок в Самаре позволит снять нагрузку с улично-дорожной сети города. Коммерческие парковки будут приносить в бюджет областной столицы ежегодно десятки миллионов рублей. Но, по мнению парламентария, данная инициатива нуждается в серьезной доработке.

"Считаю такое решение поспешным и не проработанным. Будет та же история, что и с эвакуацией транспорта, на которой зарабатывают частники", — аргументировал депутат свою позицию в Твиттере. — Прежде чем внедрять в Самаре платные парковки, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Пока же это просто изъятие денег у самарцев непонятно за что".

"Появление платных парковок в крупных городах — это вопрос времени. К сожалению, так живет весь мир. Если вести разговор о парковках в перспективе, то это должны быть муниципальные учреждения. Я готов платить, но за реальные услуги, и чтобы эти деньги шли на развитие города", — заявлял депутат ранее в интервью Волга Ньюс.