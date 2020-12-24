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Александр Хинштейн обратился к губернатору и мэру Самары по платным парковкам

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой приостановить решение об организации в Самаре платных парковок.

Напомним, позавчера администрация Самары подписала распоряжение, определяющее тарифы платных парковок, которые планируется внедрить в городе уже к концу следующего года.

Городские власти считают, что введение платных парковок в Самаре позволит снять нагрузку с улично-дорожной сети города. Коммерческие парковки будут приносить в бюджет областной столицы ежегодно десятки миллионов рублей. Но, по мнению парламентария, данная инициатива нуждается в серьезной доработке.

"Считаю такое решение поспешным и не проработанным. Будет та же история, что и с эвакуацией транспорта, на которой зарабатывают частники", — аргументировал депутат свою позицию в Твиттере. — Прежде чем внедрять в Самаре платные парковки, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Пока же это просто изъятие денег у самарцев непонятно за что".

"Появление платных парковок в крупных городах — это вопрос времени. К сожалению, так живет весь мир. Если вести разговор о парковках в перспективе, то это должны быть муниципальные учреждения. Я готов платить, но за реальные услуги, и чтобы эти деньги шли на развитие города", — заявлял депутат ранее в интервью Волга Ньюс.

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