Парковки на улицах в центре Самары станут платными: тариф уже утвержден

Администрация Самары подписала распоряжение, определяющее тарифы платных парковок, которые планируется внедрить в городе уже к концу следующего года.

"Первый этап реализации проекта затронет центральную часть (Самарский, Ленинский, Октябрьский районы), а также некоторые улицы в Железнодорожном районе. Стоимость парковочного места составит от 45 руб. в час, в зависимости от расположения места и только в рабочие дни с 8:00 до 20:00. Стоит отметить, что эта стоимость ниже средней в сравнении с другими городами-миллионниками", - сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что максимальная стоимость часа парковки, согласно опубликованному документу, составит 65 рублей. Цена зависит от коэффициента востребованности того или иного отрезка улицы. Так, например, этот коэффициент для ул. Максима Горького в пределах ул. Комсомольской и Пионерской равен 1, а на участке между Красноармейской и Вилоновской - 1,3.

Платные парковки планируется создать на ул. Максима Горького, Алексея Толстого, Степана Разина, Куйбышева, Фрунзе, Красноармейской, Ленинградской, Садовой, Молодогвардейской, Волжском проспекте, ул. Лесной, Льва Толстого, Ленинской, Агибалова, Спортивной, Урицкого, Маяковского, Некрасовской, Вилоновской, Ульяновской, Больничной, проспекте Ленина и его дублере, на ул. Первомайской, в Студенческом переулке, на ул. Шостаковича, Арцыбушевской, Буянова, Ярмарочной, Рабочей, на площади Куйбышева, ул. Осипенко, Мичурина, Полевой, Пушкина, Никитинской, Венцека, Водников, Пионерской, Комсомольской, Чкалова, Мориса Тореза, Чапаевской, Братьев Коростелевых, Гагарина, Победы, Дыбенко, Свободы и Галактионовской. В общей сложности речь идет об 11870 платных парковочных мест.

В администрации при этом уточняют, что в ночное время, праздники и выходные транспорт можно будет оставлять бесплатно. Кроме того, установлен бесплатный 15-минутный интервал, за который плата взиматься не будет.

"Для внедрения проекта нужно организовать места платной парковки, принять ряд распоряжений, заключить концессионное соглашение. Планируем завершить подготовку к реализации первого этапа, ориентировочно, в четвертом квартале 2021 года", - пояснил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

Также он отметил, что необходимость внедрения платных парковок в Самаре обусловлена высоким уровнем автомобилизации.