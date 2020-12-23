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Законотворчество Власть и политика

Самарской губдуме предложили не штрафовать водителей за неоплату парковки

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фракция КПРФ в Самарской губернской думе предложила приостановить до 1 января 2022 г. взымание штрафов за неоплату парковки. Соответствующая законодательная инициатива поступила в думу 22 декабря.

"В целях оказания поддержки гражданам Самарской области законопроектом предлагается приостановить взимание штрафов за невнесение платы […] за пользование парковкой, расположенной на автомобильной дороге общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения и используемой в соответствии с нормативным правовым актом на платной основе", - указывается в пояснительной записке.

Инициатива обосновывается тем, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом приоритетным средством передвижения становится личный автотранспорт.

Статья 4.29 закона "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", действие которой предлагают приостановить депутаты предусматривает штраф в 1,5 тыс. рублей.

Напомним, ранее фракция КПРФ с той же мотивировкой внесла законопроект об установлении моратория на работу эвакуаторов.

Ранее стало известно, что администрация Самары подписала распоряжение, определяющее тарифы платных парковок, которые планируется внедрить в городе к концу следующего года.

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