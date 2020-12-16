Самарские депутаты предложили ввести мораторий на работу эвакуаторов

Депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение Самарской губернской думы законопроект о моратории на эвакуацию автомобилей.

Парламентарии предложили приостановить действие регионального закона об эвакуаторах до 1 января 2022 года. Инициатива обусловлена введенными в 2020 году мерами правительства Самарской области — режимом повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с которыми граждане обязаны соблюдать дистанцию от 1,5 метров.

В сложившейся ситуации, по мнению депутатов, личный автотранспорт стал наиболее безопасным и приоритетным средством передвижения. В связи с этим вырос и транспортный поток.

"По официальным данным оперативного штаба Самарской области, число заболевших продолжает расти, жители области регулярно посещают медицинские учреждения, аптеки. В отдельных городах Самарской области, по информации из социальных сетей, якобы уже имеют место случаи, когда гражданин, припарковав свой автомобиль возле медицинского учреждения для посещения врача, на выходе из здания обнаруживает его отсутствие и вынужден двигаться к месту специализированной стоянки на общественном транспорте", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также депутаты сослались на сложное, в условиях распространения COVID-19, материальное положение жителей региона, в связи с чем "оплата услуг эвакуации и хранения транспортных средств на специализированных стоянках для граждан становится крайне затруднительной".

"Принятие настоящего законопроекта позволит оказать реальную помощь гражданам Самарской области, как в охране их здоровья, так и в экономии личных финансовых средств, будет способствовать более эффективному исполнению требований постановления губернатора Самарской области от 30 июня 2020 года", — подчеркнули представители фракции КПРФ.