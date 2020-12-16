16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коронавирус может спровоцировать развитие диабета, гипертонии и болезней почек Самарские депутаты предложили ввести мораторий на работу эвакуаторов В Самару прибыли капитально отремонтированные вагоны метро Реконструкция ДК с залом-трансформером в селе Елшанка завершится до конца года С февраля 2021 года в Волгаре начнутся масштабные экологические проверки

Общество

Самарские депутаты предложили ввести мораторий на работу эвакуаторов

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение Самарской губернской думы законопроект о моратории на эвакуацию автомобилей.

Фото: Юлия Рубцова

Парламентарии предложили приостановить действие регионального закона об эвакуаторах до 1 января 2022 года. Инициатива обусловлена введенными в 2020 году мерами правительства Самарской области — режимом повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с которыми граждане обязаны соблюдать дистанцию от 1,5 метров.

В сложившейся ситуации, по мнению депутатов, личный автотранспорт стал наиболее безопасным и приоритетным средством передвижения. В связи с этим вырос и транспортный поток.

"По официальным данным оперативного штаба Самарской области, число заболевших продолжает расти, жители области регулярно посещают медицинские учреждения, аптеки. В отдельных городах Самарской области, по информации из социальных сетей, якобы уже имеют место случаи, когда гражданин, припарковав свой автомобиль возле медицинского учреждения для посещения врача, на выходе из здания обнаруживает его отсутствие и вынужден двигаться к месту специализированной стоянки на общественном транспорте", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также депутаты сослались на сложное, в условиях распространения COVID-19, материальное положение жителей региона, в связи с чем "оплата услуг эвакуации и хранения транспортных средств на специализированных стоянках для граждан становится крайне затруднительной".

"Принятие настоящего законопроекта позволит оказать реальную помощь гражданам Самарской области, как в охране их здоровья, так и в экономии личных финансовых средств, будет способствовать более эффективному  исполнению требований постановления губернатора Самарской области от 30 июня 2020 года", — подчеркнули представители фракции КПРФ.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3