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Общество

Более 2500 студентов из Самарской области работают по всей России в третьем трудовом семестре

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Летом 2025 г. бойцы студенческих отрядов Самарской области отправились на работу в различные регионы страны. Более 2500 студентов и школьников стали участниками Российских студенческих отрядов (РСО), чтобы получить ценный трудовой опыт, внести вклад в развитие ключевых отраслей экономики и провести лето с пользой.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

"Постепенно мы выстраиваем непрерывную систему поддержки молодежи в сфере трудоустройства: от первых профессиональных проб у школьников до полноценной трудовой практики у студентов. В 2025 году 2000 подростков участвуют в программах "Движения Первых", знакомясь с предприятиями региона, а более 2500 студентов уже работают на всероссийских стройках, в сервисных и педагогических отрядах. Это наш вклад в формирование кадрового резерва области", — подчеркнул министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

В этом году бойцы студенческих отрядов задействованы в крупнейших трудовых проектах страны.  Строительные отряды работают на возведении социальных и инфраструктурных объектов в рамках всероссийских студенческих строек: "Алабуга Строй" (Республика Татарстан), "СКИФ", "Звезда Оби", ООО "Нова" и "Мирный атом — ЛАЭС". Педагогические отряды трудятся вожатыми в детских лагерях Самарской области и других регионов, включая всероссийские проекты "Дельфин.ru" и "Гагарин" (Краснодарский край).

Сервисные отряды обеспечивают работу в сфере гостеприимства и общественного питания на площадках "Сочи-Парк Отель", а также в составе межрегиональных студенческих сервисных отрядов "Таврида", "Сириус" и "Красная Поляна". Путинные отряды отправились на Камчатку и Сахалин для работы на рыбоперерабатывающих предприятиях в рамках всероссийских проектов "Сила Востока" и "Край света".

Медицинские отряды помогают в больницах и поликлиниках в качестве младшего медицинского персонала, участвуя во всероссийских проектах "Клиника", "Галиотис" и "Академия". Отряды проводников обеспечивают комфорт пассажиров в поездах дальнего следования и работают в пассажирских депо таких городов, как Самара, Уфа, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов, Екатеринбург, а также на двух всероссийских проектах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Трудовые отряды подростков дают возможность школьникам и несовершеннолетним студентам получить первый профессиональный опыт, работая в региональном штабе РСО и на объектах Дирекции железнодорожных вокзалов. Министерство молодежной политики Самарской области также субсидирует занятость подростков в муниципалитетах — по этой программе будет трудоустроено более 200 ребят.

Также участники Самарских студенческих отрядов работают на предприятиях в регионе. Производственные отряды  — на заводах АО "АвтоВАЗ" и на филиале ПАО "Россети-Волга" — "Самарские распределительные сети". Бойцы сервисных отрядов работают официантами, барменами, поварами и хостес в новом проекте ООО "Ресторанная Компания Поляна". Отряды проводников обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров в пассажирском вагонном депо Самары, Куйбышевском филиале АО "Федеральная пассажирская компания". Вожатые задействованы в региональных профильных сменах "Движение Первых" и в областном военно-историческом лагере "Страна героев"

Участники студенческих отрядов официально трудоустраиваются на летний период и получают зарплату от 30 до 120 тыс. руб.й в месяц (в зависимости от направления). Проживание и питание на проектах зачастую оплачивается работодателем. Помимо этого, каждый может побывать в разных городах нашей страны, познакомиться с культурой и завести новые знакомства.

"Лето вместе с РСО — это возможность заработать, получить опыт и яркие впечатления. Время, проведенное в отряде, дарит новые эмоции, знакомства и путешествия. Это шанс найти друзей из разных уголков страны, обменяться опытом и открыть для себя что-то новое", — поделилась участница Всероссийского студенческого педагогического отряда "Гагарин", боец СПО "Созвездие" Елизавета Филилеева.

Чтобы стать участником студенческого отряда, достаточно заполнить простую форму на сайте. Более подробную информацию о деятельности студенческих отрядов Самары можно узнать в сообществе ВКонтакте или в телеграм-канале.

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