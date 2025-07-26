Сергей Божин: "В первом тайме были подходы, но где-то финального касания не хватало"

После победы над "Пари НН" (2:0) защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин поделился, за счет чего самарцы обыграли нижегородцев, и ответил на слова главного тренера гостей.

— В принципе, два неплохих тайма сегодня сыграли. Первых прошел на встречных курсах. Во втором команды уже более осмотрительно играли, что Нижний, что мы. Старались не допускать быстрых выпадов от соперника и хорошо, что реализовали два своих момента.

— С приходом Адиева команда перестроилась на тактику с тремя центральными защитниками. Насколько удобно вам играть по этой схеме?

— На 100% комфортно. Знаете, во многих командах играл в три центральных защитника, поэтому для меня это не в новинку.

— Тренер гостей на пресс-конференции заявил, что итог матча несправедлив. Какое у тебя мнение на этот счет?

— Не без доли удачи, конечно. Тяжело было Вадиму забить первый мяч, но хорошо, что попал. Прям идеально. Моменты мы создавали с их стороны, что-то не припоминаю. У нас в первом тайме были подходы, но где-то финального касания не хватало.

— У тебя были момент не только сегодня, но и в матче с "Акроном". Лично у тебя есть желание помимо прямых обязанностей еще и забивать?

— Да, сегодня защитник помешал отличиться. На самом деле, если мои голы будут приносить пользу команде — будет здорово.