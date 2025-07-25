"Крылья Советов" вырвали победу у "Пари НН" в добавленное время — 2:0

В пятницу, 25 июля, в Самаре, во втором туре чемпионата России "Крылья Советов" переиграли "Пари НН" — 2:0.
В основной состав самарцев после годичной аренды в тольяттинском "Акроне" вернулся нападающий Владимир Хубулов, который заменил Ивана Бобра.
На 91 минуте после передачи Рассказова мощным ударом с правого фланга забил нападающий Вадим Раков. Точку поставил Фернандо Костанца, который обокрал вратаря нижегородцев и пробил в пустые ворота — 2:0.
Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут в рамках Кубка России на выезде против "Краснодара" 29 июля.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.