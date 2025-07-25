"Крылья Советов" вырвали победу у "Пари НН" в добавленное время — 2:0

В пятницу, 25 июля, в Самаре, во втором туре чемпионата России "Крылья Советов" переиграли "Пари НН" — 2:0.

В основной состав самарцев после годичной аренды в тольяттинском "Акроне" вернулся нападающий Владимир Хубулов, который заменил Ивана Бобра.

На 91 минуте после передачи Рассказова мощным ударом с правого фланга забил нападающий Вадим Раков. Точку поставил Фернандо Костанца, который обокрал вратаря нижегородцев и пробил в пустые ворота — 2:0.

Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут в рамках Кубка России на выезде против "Краснодара" 29 июля.