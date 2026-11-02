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Футбол Спорт

"Крылья" проиграли "Зениту" - 0:3

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 13 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали санкт-петербургский "Зенит".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На 21 минуте встречи главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после просмотра ВАР зафиксировал попадание мяч в руку Ферненадо Костанзе и назначит пенальти. Удар Александра Соболева с одиннадцатиметровой отметки Никита Кокарев парировал, и справился с добиванием от Максима Глушенкова, и счет остался прежним — 0:0. Через пять минут за попадания мяча в руку Никите Чернову в ворота самарцев был назначен еще один пенальти, который Александр Соболев на этот раз реализовал — 0:1. На 67 минуте Александр Соболев забил второй мяч в ворота "Крыльев" — 0:2. На 73 минуте Артём Карпукас установил окончательный счет в матче — 0:3.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Игра 14 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в воскресенье, 8 ноября, в 15:00.

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