Сергей Божин: "Со стандартов пропустили два гола. В принципе, с игры мы особо ничего не дали создать"

Защитник "Крыльев Советов" — о поражении от "Факела", встрече с бывшей командой и подготовке воронежцев к матчу.

В субботу, 17 октября, "Крылья Советов" уступили воронежскому "Факелу" в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-лиги. Оба мяча самарцы пропустили после стандартных положений. Защитник "Крыльев" Сергей Божин, ранее выступавший за воронежский клуб, поделился впечатлениями от встречи и рассказал, чего, по его мнению, не хватило команде для победы.

— Сергей, вы играли против своей бывшей команды. Были особенные эмоции, учитывая, что в "Факеле" вы провели достаточно долгий и продуктивный период?



— Конечно. Это команда, за которую я суммарно провел четыре сезона за два прихода. Поэтому определенные эмоции испытывал, но когда выходишь на поле, об этом уже не думаешь.

— Что сегодня пошло не так?

— Не так пошло только то, что мы пропустили два гола со стандартов. В принципе, с игры мы особо ничего не дали создать. К сожалению, стандарты сыграли против нас.

— В "Факеле" бывало, что после смены тренера команда сразу добивалась результата. Ожидали ли вы каких-то сюрпризов от нового тренерского штаба, учитывая, что сейчас командой руководит исполняющий обязанности главного тренера?

— Сюрпризов не было. Все-таки прошло мало времени, у тренера было немного времени на подготовку. Поэтому понимали, что команда будет играть на своих сильных качествах. Хорошо, что у нас была возможность посмотреть матч с "Краснодаром" и примерно представить, как будет действовать соперник. В принципе, так и получилось: они играли с двумя нападающими, периодически выполняли на них длинные передачи и забирали подборы. Вопрос был в том, как мы этому противодействовали и насколько нам удавалось минимизировать контратаки.

— Удалось пообщаться с кем-то из бывших одноклубников, с которыми вы провели несколько лет в Воронеже?

— Да, успел пообщаться. Конечно, после победы над "Краснодаром" они были на эмоциональном подъеме. Но нужно понимать, что мы играем дома, и нам все-таки надо действовать более убедительно.

— Не смущала ли команду перед матчем с "Факелом" сенсационная, казалось бы, победа воронежцев над "Краснодаром" в Кубке России?

— Кубок — такой турнир, где каждый может обыграть каждого. В Премьер-лиге тоже любая команда способна победить другую, а в Кубке тем более, поскольку там часто играют смешанными составами. Поэтому нас тот результат не смущал. Мы и сами с "Краснодаром" хорошо сыграли. К тому же матч "Краснодара" после встречи с "Зенитом" был не самым показательным.

В ближайшей игре самарцы встретятся с "Рубином" в Казани — поединок 12-го тура чемпионата состоится в субботу, 24 октября, в 18:15 по самарскому времени.