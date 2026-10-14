"Акрон" по пенальти обыграл "Локомотив"

"Акрон" 13 октября в четвертом туре группового этапа FONBET Кубка России обыграл в гостях "Локомотив", сообщает пресс-служба клуба. Исход встречи решила серия пенальти, в которой красно-черные взяли верх 3:1.

С первых же минут обе команды старались действовать на скорости, быстро преодолевая центр поля. Острота была как у тех, так и у других ворот. В начале встречи вполне могли забивать тольяттинцы. Шуманский оказался на ударной позиции вблизи штрафной площади, но мяч прошел рядом со штангой. "Локомотив" отвечал, особенно был опасен Комличенко, который нацеливался на ворота. Однако Эсковаль с форвардом "Локомотива" справлялся.

Во второй половине первого тайма больше мячом владел "Локомотив", но красно-черным удалась качественная контратака. Дмитриев прорвался по правому флангу, однако пробил прямо в Лантратова.

До свистка на перерыв на поле шла больше позиционная борьба — футбола стало значительно меньше. В итоге обеим командам после первого тайма удалось сохранить ворота "сухими".

Вторую половину тренеры начали с перестановок. Михаил Галактионов произвел сразу тройную замену, и это сработало. На 51-й минуте вышедший на поле Пиняев завершил комбинацию "Локомотива", и хозяева вышли вперед — 1:0.

В составе "Акрона" появились Болдырев вместо Аревало и Бокоев вместо Эсковаля. Несколько раз Болдырев был в центре внимания: форвард красно-черных мог забивать, но голевые моменты не использовал. Тем не менее, на 61-й минуте игры "Акрон" сравнял: тольяттинцы подловили железнодорожников на ошибке, Базилевский отдал на Шуманского, тот взял игру на себя и неотразимо пробил в ближний угол — 1:1!

Почти сразу после забитого гола Артём покинул поле, уступив место Тедичу, еще одна перестановка коснулась Базилевского и Сидоренко. Спустя некоторое время в игре наступило затишье без острых моментов, но за десять минут до конца основного времени команды обменялись чувствительными уколами. Так, у "Акрона" бил из-за пределов штрафной площади Видосавлевич, но мяч прошел рядом со штангой.

На 87-й минуте состоялось долгожданное событие. Дмитрий Пестряков, отсутствовавший несколько месяцев из-за травмы, вернулся на поле! Полузащитник заменил Дмитриева и почти сразу же создал опасный момент. Пестряков пронесся по правому флангу и сделал прострел в центр штрафной площади на Тедича, тот старался пробить наверняка, но мяч попал в защитника и отлетел на угловой.

Под конец основного времени матча команды стали осторожничать, стараясь избежать пропущенного гола. Игра закономерно перешла в серию пенальти.

В решающей фазе встречи героем стал голкипер "Акрона" Игнат Тереховский. Голкипер красно-черных отразил три пенальти из четырех! Сначала Игнат уступил в дуэли Пиняеву, но зато затем парировал удары Ньямси, Титкова и Бабкина!

Футболисты "Акрона" в исполнении 11-метровых были аккуратнее. Только Тедичу не удалось реализовать свой удар, но попытки Хосонова, Видосавлевича и Пестрякова были точными. 3:1 по пенальти — и 4:2 как итог!

"Акрон" закрепился на второй строчке группы D, набрав семь очков. Теперь на очереди — матч с махачкалинским "Динамо" в Альфа-Банк РПЛ, который пройдет на выезде уже 17 октября.