Сергей Божин: "Судья не смог управлять матчем"

Защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин поделился впечатлениями от поражения самарской команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против "Зенита" (0:3). Футболист рассказал о настрое команды после пропущенных мячей, спорных судейских решениях и причинах, по которым "Крыльям" не удалось добиться положительного результата.

По словам Божина, даже после второго пропущенного мяча самарцы не переставали верить в возможность отыграться.

"Не было такого, что появились мысли, будто не получится отыграться. Всегда думали о том, что это возможно. Конечно, гол Соболева не добавил положительных эмоций, но мы всё равно продолжали бороться. Вспоминали, что в матче с "Краснодаром" отыгрались с 0:2. Понимали: если забьём один, то в концовке можно будет забить и второй, устроить навал. С 0:2 можно отыграться", — отметил защитник.

Отдельно футболист высказался о работе арбитра. Божин признался, что у команды осталось немало вопросов к судейству.

"Конечно, вопросов очень много. В первую очередь нам не удалось добиться результата, потому что одинаковые моменты судили по-разному. Сопернику не свистели фолы, а нам свистели. Им не показывали жёлтые карточки, нам показывали. Мы понимали, что у нас шесть человек, по-моему, висели на предупреждениях. Было ощущение, что сделают всё возможное, чтобы эти футболисты пропустили следующий важный матч. Но хотя бы этого мы постарались избежать", — заявил Божин.

Защитник также прокомментировал эпизоды с пенальти и объяснил, какие именно судейские решения вызвали у него недовольство. При этом к назначению одиннадцатиметровых за игру рукой у него претензий не возникло.

"По нашим пенальти никто ничего не говорит. Попала в руку — значит, попала, вопросов нет. Есть правила, и они должны быть одинаковыми для всех. Мы принимаем такие решения. Но не принимаем того, что когда нам наступают на ноги, это не квалифицируется как жёлтая карточка", — подчеркнул футболист.

Божин отдельно вспомнил предупреждение, полученное им в борьбе с соперником в чужой штрафной, и усомнился в справедливости этого решения.

"У меня вообще какая-то смешная жёлтая карточка за то, что я боролся с игроком в чужой штрафной. Он меня точно так же держал. Получается, судья не смог управлять матчем — он управлял им так, как ему нужно. Всё было понятно", — резюмировал защитник "Крыльев Советов".

В ближайшей встрече самарская команда в рамках 14-го тура Премьер-Лиги примет "Оренбург". Игра состоится в воскресенье, 8 ноября, в 15:00 по местному времени.