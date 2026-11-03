"Озон Фармацевтика" вложила более 10 млрд рублей в новые заводы

В 2027 году "Озон Фармацевтика" запустит коммерческий этап на двух площадках в Тольятти — "Озон Медика" и "Мабскейл". Планируется, что новые предприятия помогут закрыть основные потребности отечественного здравоохранения в препаратах для лечения онкологических и тяжёлых аутоиммунных заболеваний.

"Мы сегодня представляем собой предприятие, которое выпускает в день более 1 млн упаковок и продаёт 340 млн упаковок в год — это результаты 2025 года. Мы превысим это значение в 2026 и рассчитываем существенно увеличить эту цифру в будущем. За последние годы мы инвестировали более 10 млрд рублей в регистрацию препаратов и строительство заводов", — рассказал журналистам директор по корпоративным коммуникациям и рынкам капитала "Озон Фармацевтика" Дмитрий Коваленко во время пресс-тура на тольяттинские площадки.

"Озон Медика" в августе 2026 года получила лицензию на производство противоопухолевых препаратов в ОЭЗ "Тольятти". Завод стал четвертой площадкой в структуре "Озон Фармацевтика". Он специализируется на разработке и выпуске химических препаратов против онкологических и системных аутоиммунных заболеваний. Это первое в России предприятие, построенное на средства инвесторов, привлеченных в ходе IPO и SPO. Общий объем инвестиций оценивается в 6 млрд рублей.

Фото: Александра Белова

"Озон Медика" — это уже не выделенная линия, а целая производственная площадка, на которой будут производиться лекарственные противоопухолевые препараты, — поясняет директор по маркетингу "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова — В 2027 году мы начинаем с того, что у нас будут переведены регистрационные удостоверения с нашей Жигулёвской площадки на "Озон Медика". Примерный объём выпуска в начале составит 4,5 млн упаковок в год. На полной мощности, после запуска следующих участков, завод сможет делать до 10 млн упаковок".

По ее словам, сейчас в разной степени оформления находится около 68 регистрационных удостоверений. Вместе с уже имеющимися 34 препаратами это свыше 100 удостоверений. Такой портфель препаратов позволит закрыть порядка 95% потребности среднего российского химиотерапевтического отделения в цитостатиках.

Второе направление, готовящееся к коммерческому запуску, — "Мабскейл". Это биотехнологическое производство полного цикла — от создания фармсубстанции до выпуска готового препарата. Сейчас в разработке находятся 25 наименований биопрепаратов. Производственная мощность предприятия составляет 5 млн упаковок. С 2024 г. "Озон Фармацевтика" инвестировала более 4 млрд руб. в строительство завода.

Фото: Александра Белова

"Наш продуктовый портфель нацелен на наиболее востребованные препараты. Мы покрываем онкологическое и онкогематологическое направление. В этих терапиях самая острая необходимость в антителах. Также в нашем портфеле присутствуют препараты и для лечения иммуновоспалительных заболеваний, таких как ревматология, дерматология, гастроэнтерология. Кроме того, мы рассматриваем компанию как потенциального партнёра для контрактного производства. Главное преимущество нашей площадки — это короткий путь от разработки к производству, так как здесь находится как R& D-центр, так и производственные мощности", — отметила Мария Ульянова, генеральный директор "Мабскейл", директор по развитию "Озон Фармацевтика".