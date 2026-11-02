Тольяттинский холдинг "ОАТ" стал владельцем завода международной корпорации Marelli

Тольяттинское АО "ОАТ" стало владельцем рязанского завода светотехники международной корпорации Marelli, сообщает "Самарское обозрение".

Объединенные автомобильные технологии" — один из ведущих российских автокомпонентных холдингов. Работает с 2008 г., основа холдинга — бывшие дочерние предприятия АО "АвтоВАЗ". Контролирующий собственник — АО "КамАЗ", штаб-квартира ОАТ находится в Тольятти.

Концерн Marelli — крупный мировой производитель, его специализация — светотехника, электроника (блоки управления, мультимедийные экраны), интерьер (приборные панели). С 2019 г. штаб-квартира Marelli расположена в Японии, собственник — американский инвестиционный фонд KKR. В 2025 г. Marelli запустил процедуру банкротства в США и, как пишет "СО", по всей видимости, снова сменит собственника.

В момент начала СВО в феврале 2022 г. у Marelli было два завода в РФ — в Санкт-Петербурге (ООО "Марелли Рус") и Рязани (ООО "Марелли Аутомотив Лайтинг Рус"). В 2021 г. их консолидированная выручка превысила 7,4 млрд руб., среднесписочная численность персонала составила 723 человека. Источник "СО", хорошо знакомый с темой, говорит, что заводы Marelli активно работали с АвтоВАЗом по светотехнике; по его словам, основной объем поставок шел с "Марелли Рус".

Но в 2022 г. работу заводов приостановили. "Марелли Рус" в феврале 2026 г. запустил процедуру ликвидации; основное оборудование, согласно отчетности компании за 2025 г., продано ООО "Автозавод Санкт-Петербург", одному из ключевых предприятий группы "АвтоВАЗ".

"Марелли Аутомотив Лайтинг Рус" в октябре 2024 г. сменил владельца. Его новым хозяином стало ООО "ВБ Партнерс", бенефициаром которого выступает известный российский инвестор Михаил Бройтман. По завершении сделки компанию переименовали в ООО "Аутолайт Технолоджи". Подробности продажи, в том числе ее параметры, не раскрываются.

Из отчетности предприятия за 2024–2025 гг. следует, что оно было производителем светотехники для европейских автоконцернов — Renault, Peugeot, Volkswagen, остановивших свои заводы в РФ. "Уход европейских производителей с российского автомобильного рынка и соответствующее снижение возможности сбыта послужили причиной морального устаревания запасов: все материалы и комплектующие на балансе имеют строго специфичный характер и предназначены для производства продукции исключительно по проектам, покинувшим российский рынок. Производственное оборудование было разработано под каждый конкретный проект и является высокоспецифичным — производить на нем продукцию по другим проектам не представляется возможным", — говорится в отчетности. При этом собственник, соблюдая санкционный режим, "запретил продолжение производственного процесса даже для российских автоконцернов (АвтоВАЗ, ГАЗ)", как итог, "практически 100% оборудования не могло быть использовано и приносить прибыль предприятию". Более того, уже в 2022 г. были списаны затраты на НИОКР по проектам Renault и Volkswagen на 288 млн рублей.

Следствием полной остановки завода стало радикальное сокращение персонала — с 597 человек в 2021 г. до 8 человек в 2023-м. Деградировали и финансовые показатели — с 4,7 млрд руб. в 2021-м до 2 млн в 2024 году.

С приходом "ВБ Партнерс" заявлялось о возобновлении производственной деятельности с начала 2025 года. Утверждается, что получены "долгосрочные заказы на осуществление проектов АвтоВАЗа", кроме того, предприятие задействовано в выпуске электромобиля "Атом", собираемого на мощностях "Москвича". Бройтман был членом совета директоров АО "Кама", разработчика электромобиля.

Снова пошла на подъем среднесписочная численность персонала — с 8 человек в 2024 г. до 103 в 2025 году. Подросла и выручка — с 2 млн рублей в 2024 г. до 374 млн руб. в 2025 году. По итогам 2025 г. "Аутолайт Технолоджи" сработал в минус — чистый убыток составил 10 млн руб., непокрытый убыток достиг отметки в 168 миллионов. Оба показателя сложно назвать критичными при перезапуске производства. В отчетности за 2025 г. декларируется, что "наличие поддержки со стороны нового собственника позволяет сформировать уверенность в том, что текущее руководство обеспечит достаточное финансирование текущих расходных обязательств и поддержку запланированного уровня накладных расходов".

Теперь развивать "Аутолайт Технолоджи" будет "ОАТ". В автокомпонентном холдинге обсуждать новое приобретение с "СО" не стали — в ответ на запрос СМИ был получен отказ в предоставлении информации. "Сообщаем, что не располагаем достаточной информацией для ответа на заданные вопросы", — говорится в отказе за подписью генерального директора Евгения Ротмана. Там также отмечается, что "часть запрашиваемых сведений относится к конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, и не может быть предоставлена даже при ее наличии". При этом "компании Группы "ОАТ" продолжают работать в обычном режиме и в полном объеме исполняют свои обязательства перед поставщиками, заказчиками и сотрудниками".