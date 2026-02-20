АвтоВАЗ в преддверии Дня защитника Отечества отметил вклад работников в экономику региона

В преддверии Дня защитника Отечества в Культурном центре "Автоград" Тольятти прошло торжественное мероприятие, объединившее трудовой коллектив АвтоВАЗа, ветеранов боевых действий и семьи участников специальной военной операции. Всего в праздновании приняли участие более 1270 человек.
От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева собравшихся поздравил временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.
В приветственном адресе глава региона подчеркнул особую роль автозавода в экономике страны: "Важное место в экономике Самарской области и всей России занимает АвтоВАЗ, который в этом году отмечает свой 60-летний юбилей. Мы гордимся нашим прославленным предприятием. Производимая вами продукция востребована не только в мирной жизни, но и при выполнении задач в зоне СВО, при доставке гуманитарных грузов нашим воинам".
Теплые слова поздравлений в адрес работников и гостей праздника также прозвучали от вице-президента по персоналу и социальной политике Дмитрия Михаленко. Он отметил, что наступающий праздник сегодня особенно важен — это день доблести, чести и борьбы за общую победу.
"Сегодня нам очень важно быть вместе, делать все для наших героев, поддерживать участников СВО, и их семьи. Поддерживать родных и близких, тех наших товарищей, кто до конца исполнил свой воинский и гражданский долг, защищая нашу родину, приближая победу, и не вернулся со специальной военной операции. АвтоВАЗ продолжит системно помогать участникам СВО, их семьям, помогать материально и в быту, помогать сегодня и по возвращении. Мы ждем всех наших героев домой, в наш коллектив, с победой", — отметил Дмитрий Михаленко.
Кульминацией вечера стала церемония награждения. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО "АвтоВАЗ" были удостоены региональных наград и почетных званий. В их числе — Почетное звание "Заслуженный работник промышленности Самарской области", Почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве", а также Почетная грамота и Благодарность регионального Министерства промышленности и торговли.
Автомобильная промышленность продолжает оставаться ключевой опорой экономики 63-го региона. По итогам 2025 г. отрасль обеспечила 18,7% всего промышленного производства области (26% — в обрабатывающем секторе). Сегодня АвтоВАЗ, объединяющий профессиональный коллектив из 45 тыс. человек, ежедневно подтверждает статус флагмана, выпуская продукцию, которая укрепляет технологическую независимость России.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы