АвтоВАЗ вернулся к режиму пятидневной рабочей недели

В понедельник, 12 января, АвтоВАЗ возобновил производство после новогодних каникул и вернулся к режиму пятидневной рабочей недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации завода Сергея Зайцева.

Напомним, в октябре 2025 г. тольяттинский автозавод перешел на четырехдневную работу. По словам президента компании Максима Соколова, благодаря этой мере в 2026 г. компании удастся избежать большого скопления машин Lada на складах. Предполагалось, что такой режим может продлиться до шести месяцев. 10 декабря Максим Соколов подписал приказ о возвращении пятидневной рабочей недели с 1 января 2026 года.