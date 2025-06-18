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АвтоВАЗ запатентовал товарный знак SKM

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ запатентовал товарный знак SKM, под которым планирует предлагать легкие коммерческие автомобили, пишет Телеграм-канал "Автопоток"

Напомним, под маркой SKM тольяттинский автозавод планирует выпускать коммерческие автомобили. 

Первая модель новой "вазовской" марки SKM - это переименованный китайский SRM Jinhaishi образца 2021 г. от компании Shineray.

В КНР SRM Jinhaishi предлагается в широкой гамме модификаций с бензиновыми моторами 1.3, 1.5, 1.6 и 2.0 в диапазоне мощностей 86-150 л.с. С 5-ступенчатой механической КП. Есть и битопливные исполнения, способные потреблять как бензин, так и сжатый природный газ.

Гид потребителя

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