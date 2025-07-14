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Автопром Машиностроение

В минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минпромторге Самарской области состоялась рабочая встреча с ключевыми поставщиками автокомпонентной отрасли. Открыл совещание министр промышленности Самарской области Денис Гурков, подчеркнув важность открытого диалога для обеспечения стабильного и устойчивого развития автомобильной промышленности региона.

Фото: министерство промышленности СО

Поддержка промышленности Самарской области, в том числе автомобильной отрасли, является приоритетной задачей для правительства региона. "Наша задача помогать предприятиям, обеспечивать бесперебойность работы, создавать комфортные условия для сотрудников", — подчеркивает губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Промышленность"  Вячеслав Федорищев.

В рамках совещания участники обсудили широкий спектр вопросов, включающих увеличение объемов производства и стабильность поставок, повышение качества продукции, развитие инноваций и локализацию производства, а также оперативное решение текущих проблем.

В Самарской области функционирует более 200 предприятий, связанных с производством автокомпонентов и автомобильной промышленностью в целом. Сегодня автомобильная промышленность региона обеспечивает занятость около 60 тыс. человек и составляет более 20% промышленного производства области.

Перед участниками выступил генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности Самарской области" Андрей Крайнов. Он рассказал, что в планах кластера —  проведение "Дня поставщика "БЕЛДЖИ" в Тольятти. Среди участников будут не только самарские поставщики, но и "автокомпоненщики" из других регионов России.

Участники совещания выразили уверенность в том, что совместные усилия и конструктивный диалог позволят успешно преодолеть существующие вызовы экономики. "Совместная работа и открытый диалог позволят нам решить текущие проблемы, оптимизировать логистику, повысить качество и внедрить новые технологии. Правительство региона готово поддерживать развитие автомобильной промышленности и создавать условия для ее устойчивого роста", — подытожил Денис Гурков.

Гид потребителя

Последние комментарии

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вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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