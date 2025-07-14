В минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности

В минпромторге Самарской области состоялась рабочая встреча с ключевыми поставщиками автокомпонентной отрасли. Открыл совещание министр промышленности Самарской области Денис Гурков, подчеркнув важность открытого диалога для обеспечения стабильного и устойчивого развития автомобильной промышленности региона.

Поддержка промышленности Самарской области, в том числе автомобильной отрасли, является приоритетной задачей для правительства региона. "Наша задача помогать предприятиям, обеспечивать бесперебойность работы, создавать комфортные условия для сотрудников", — подчеркивает губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

В рамках совещания участники обсудили широкий спектр вопросов, включающих увеличение объемов производства и стабильность поставок, повышение качества продукции, развитие инноваций и локализацию производства, а также оперативное решение текущих проблем.

В Самарской области функционирует более 200 предприятий, связанных с производством автокомпонентов и автомобильной промышленностью в целом. Сегодня автомобильная промышленность региона обеспечивает занятость около 60 тыс. человек и составляет более 20% промышленного производства области.

Перед участниками выступил генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности Самарской области" Андрей Крайнов. Он рассказал, что в планах кластера — проведение "Дня поставщика "БЕЛДЖИ" в Тольятти. Среди участников будут не только самарские поставщики, но и "автокомпоненщики" из других регионов России.

Участники совещания выразили уверенность в том, что совместные усилия и конструктивный диалог позволят успешно преодолеть существующие вызовы экономики. "Совместная работа и открытый диалог позволят нам решить текущие проблемы, оптимизировать логистику, повысить качество и внедрить новые технологии. Правительство региона готово поддерживать развитие автомобильной промышленности и создавать условия для ее устойчивого роста", — подытожил Денис Гурков.