Тимур Осипов, Авито: "Российский рынок спецтехники переживает цифровую перестройку"

2 ДЕКАБРЯ.
Отрасль спецтехники в России начала восстанавливаться — после масштабного падения спроса на 60% по сравнению с рекордным 2024 годом. О том, как реформируется рынок в соответствии с новой реальностью, о перспективах возвращения зарубежных брендов, влиянии на развитие отрасли таких факторов как цифровизация и автоматизация в интервью "Ведомости. Промышленность" рассказал директор направления "Спецтехника" в Авито Тимур Осипов.

— В 2025 г., по данным "Автостата"‎, замедлились продажи во всех сегментах авторынка, включая спецтехнику. Чем обусловлена такая динамика?

— 2024 г. во многом был рекордным для индустрии спецтехники. В 2025 г. рынок стал меняться. В первую очередь это связано с тем, что данная отрасль — очень капиталоемкая, требует большого количества вложенных средств.

В условиях высокой ставки ЦБ и замедления экономического роста сократился и объем капитала, в частности, в логистике, строительстве — сегментах, где спецтехника наиболее востребована. Соответственно, происходит снижение спроса как на продажу, так и на аренду техники. По данным агентства "Автостат", к июлю рынок просел на 60% относительно начала 2025 г. Однако мы наблюдаем, что интерес к спецтехнике все же сохраняется: по данным нашей платформы, количество просмотров объявлений в октябре оказалось лишь на 15% ниже, чем в январе. Текущая ситуация может говорить о формировании отложенного спроса — пользователи изучают рынок, предложения, цены, выбирают лучшее предложение и время для сделки.

После последовательного снижения ключевой ставки (с 9 июня совет директоров Банка России снизил показатель на 100 б. п. до 20% годовых, с 28 июля — до 18%, с 15 сентября — до 17%, с 27 октября — до 16,5%. — "Ведомости. Промышленность") мы наблюдаем постепенные признаки восстановления рынка.

Анализируя опыт предыдущих экономических кризисов, мы видим закономерность: повышение процентных ставок и периоды спада неизменно приводят к формированию отложенного спроса. Подобная ситуация наблюдалась неоднократно, и сейчас мы находимся в ожидании того же явления — скорого всплеска покупательской активности. Уже сейчас есть поводы для осторожного оптимизма — например, в сентябре–октябре количество просмотров объявлений о продаже спецтехники на платформе выросло на 13% по сравнению с июнем-июлем.

— Какие еще тенденции наблюдаются на рынке спецтехники в 2025 г. и какие из них получат развитие в долгосрочной перспективе?

— Относительно недавний уход крупных европейских, японских и американских производителей создал вакуум на рынке, который активно начали заполнять китайские бренды. Более успешными оказались те компании, которые стали развиваться в России заблаговременно — до массового ухода западных производителей. Среди таких брендов можно выделить Shacman, Sitrak и FAW. Они какое-то время уже были на рынке и сейчас укрепляют свои позиции.

Российские компании продемонстрировали высокую адаптивность к новым рыночным условиям и активно взялись за локализацию производства. В первую очередь эти действия были направлена на обеспечение стабильной работы предприятий, а затем — на постепенное расширение рыночной доли. На нашей отраслевой конференции "Дело спецтехники" эксперты рынка отметили, что, например, доля российских сельскохозяйственных машин на рынке новой техники достигла 57% в 2025 г.

Пример успешной стратегии — КамАЗ, который после выполнения крупных государственных заказов сейчас активно наращивает предложение в коммерческом сегменте. В 2025 г. количество объявлений с техникой Камского автомобильного завода, размещенных на платформе официальными дилерами ПАО КамАЗ, выросло на 15%.

— Стоит ли ожидать возвращения некоторых зарубежных брендов?

— "Ушедшие"‎ игроки во многом присутствуют на рынке и сейчас в формате представительств. Российская Федерация является значимым регионом в глобальном масштабе: если в сегменте легковых автомобилей наша страна входит в топ-10 крупнейших рынков мира, то в сфере коммерческой и специальной техники мы занимаем позиции в первой пятерке, а в европейском регионе являемся абсолютным лидером рынка.

Возвращение ряда игроков на местный рынок приведет к росту конкуренции. Брендам, которые решат возобновить полноценную работу в России, придется активно взаимодействовать с аудиторией, чтобы вернуть их расположение и лояльность. За последние годы российские и китайские производители сильно укрепили свои позиции и постепенно стали завоевывать все больше внимания клиентов. Тем мировым брендам, которые ушли, нужно будет каким-то образом вновь бороться за своего клиента.

— Одной из определяющих тенденций последних лет остается неуклонный рост доли китайских автопроизводителей на российском рынке. Как долго будет сохраняться вот этот тренд, на ваш взгляд?

— "Китайцы" с нами надолго, вопрос в доле их присутствия. Китайские автопроизводители, вышедшие на российский рынок в период 2022 г. и после него, сумели занять свою нишу, однако столкнулись с определенными трудностями. При высоком спросе они выстраивали агрессивные планы продаж, рассчитывая реализовать значительно больше техники, чем оказалось возможным, что привело к перенасыщению складов и парков.

Сейчас значительная часть техники простаивает из-за отсутствия ожидаемого спроса. В будущем производители, вероятно, будут вынуждены продавать остатки по сниженным ценам, как только у потребителей появится возможность брать технику в более выгодный лизинг. И после этого китайские производители станут с осторожностью подходить к продолжению экспансии.

Другая сторона вопроса — это активные протекторы от нашего рынка со стороны государства. Органы государственной власти заинтересованы в повышении уровня локализации и развитии местных производств.

— Цифровизация — один из трендов, который оказывает влияние на рынок спецтехники. Как она изменила путь потребителя?

— Есть мнение, что все, что связано с индустрией спецтехники, довольно консервативно. При этом рынок меняется довольно быстро, и уже сейчас цифровые инструменты дают массу преимуществ. Процесс продажи и выбора спецтехники становится более прозрачным и безопасным. Ускоряется взаимодействие между участниками рынка, снижаются издержки. Расширяется доступ к информации, позволяя покупателям принимать более обоснованные решения. Российский рынок спецтехники переживает цифровую перестройку. Он становится доступнее не только для крупных игроков, но для малого и среднего бизнеса и частных лиц.

Например, весной мы интегрировали новый алгоритм проверки продавцов совместно с платформой "Рососмотр". Система сверяет сведения о реальном местоположении транспортного средства, полученные во время офлайн-осмотра, с адресом, указанным в объявлении. Проверка позволяет продавцу получить отдельный значок — "Наличие проверено" или "Реальный адрес", что помогает в проведении безопасных сделок. Уже сейчас мы верифицировали 100% продавцов в категориях грузовиков и седельных тягачей во многих регионах страны.

— В этом году в рамках ПМЭФ вы подписали соглашение с Минпромторгом. Расскажите поподробнее, что уже было сделано в его рамках.

— Мы совместно будем поддерживать отечественных производителей техники в продвижении их продукции внутри "Авито". Программа работает уже больше квартала, в ней участвуют в том числе КамАЗ, "Урал", ГАЗ.

В середине этого года мы стали отмечать бейджами "С господдержкой" спецтехнику, которая участвует в программе субсидирования от Минпромторга России. Маркировка присваивается объявлениям автоматически в отношении той техники, которая включена в реестр российской промышленной продукции. Сегодня это порядка 2 тыс. объявлений. В скором времени такие предложения будут дополнительно выделяться как на главной странице категории, так и в результатах поиска. Также будет добавлен фильтр "С господдержкой".

Эти и другие меры поддержки производителей мы совместно с представителями Минпромторга России и Центрального банка РФ обсуждали на нашей отраслевой конференции "Дело спецтехники". Например, эксперты касались тем инфраструктурных облигаций и дилерского лизинга. Также в фокусе внимания были технологические вызовы и форматы сотрудничества в отрасли.

— Становится ли аренда спецтехники популярнее?

— Несмотря на общую экономическую ситуацию на рынке, трафик в части аренды спецтехники на платформе остается достаточно стабильным: 2 млн пользователей ежемесячно, 95 тыс. пользователей ежедневно и от 4 до 7,5 млн просмотров в месяц в зависимости от сезона. Каждый третий пользователь возвращается с новым заказом в течение месяца. При этом структура заказчиков остается стабильной: 60% составляют юридические лица, а 40% — физические.

Сами сделки на платформе становятся крупнее. Если чуть больше года назад средняя цена заказа составляла 25 тыс. руб., то сейчас она выросла до 43 тыс. рублей, а количество доступных типов техники увеличилось с 4 до 6.

— В каких регионах вы видите наибольший потенциал роста сегмента аренды спецтехники?

— С момента запуска аренды спецтехники в 2024 г. география сервиса расширилась с пяти до 12 регионов, и мы отмечаем его востребованность в каждом из них. Лидерами по спросу являются Московская область и Краснодарский край, а столица замыкает топ-3. Спрос на аренду техники сосредоточен в экономически развитых регионах и городах-миллионниках, помимо перечисленных субъектов это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов, Нижний Новгород и Челябинск.

— Какие вызовы сегодня стоят перед рынком спецтехники и какие перспективы для развития у него есть?

— Достаточно дорогие кредитные и лизинговые продукты оказывают влияние на отрасль: растет средний возраст технического парка, увеличиваются расходы на эксплуатацию и техобслуживание оборудования, что напрямую отражается на прибыльности бизнеса. Участники рынка ждут более благоприятных условий — снижения ставок по лизингу и ключевой ставки ЦБ, которые позволят им без ущерба для финансового состояния обновить парк. Улучшение экономических условий приведет к восстановлению спроса, что в итоге станет решающим фактором для стабилизации ситуации. Во время нашей конференции "Дело спецтехники" мы с экспертами рынка отдельно поднимали кадровую проблему — дефицит квалифицированных водителей и сервисных инженеров создает дополнительное ограничение для роста.

Также один из заметных вызовов для отрасли — недостаточная зрелость и креативность маркетинга: несмотря на активную конкуренцию, многие участники рынка предпочитают стандартные приемы продвижения. Мы в Авито Спецтехника видим свою задачу не только в развитии цифровых сервисов, но и в формировании новых подходов к коммуникации. Именно поэтому этим летом мы запустили собственное реалити-шоу "Фермы зовут" — проект, который в легкой и доступной форме рассказывает о возможностях платформы, вовлекает широкую аудиторию и демонстрирует, что спецтехника может быть современной, технологичной и доступной. Такой формат позволяет не только усилить лояльность брендового сообщества, но и вывести разговор о рынке на новый, более эмоциональный и открытый уровень.

— Каким вы видите будущее рынка спецтехники в ближайшие несколько лет?

— Я вижу три ключевых направления развития. Первое — цифровизация и автоматизация, такая как автопилоты и удаленное управление. Сейчас наблюдается развитие систем мониторинга и аналитики: использование сенсоров, GPS-навигации и интеграции с облачными платформами позволяет отслеживать состояние техники, прогнозировать поломки и оптимизировать работу. Для спецтехники это не опция, а инструмент повышения эффективности, позволяющий увеличить срок ее эксплуатации и безопасность.

Второй тренд — применение ИИ для анализа поведения покупателей и точного подбора техники под задачи конкретного клиента, и это направление будет развиваться.

И, наконец, третий тренд — это работа с данными. Рынок испытывает дефицит информации, и цифровые платформы играют важную роль в этом процессе, так как аккумулируют большой объем данных о спросе и предложении. Речь обо всей информации по жизненному циклу техники: сведения о ее местоположении, наработке моточасов, расходе топлива, истории ремонтов и текущем состоянии. Сейчас эти сведения часто фрагментированы, но есть высокий спрос на их сбор и анализ для прогнозирования поломок и оптимизации логистики.

На нашей платформе мы комплексно помогаем отрасли идти к этому будущему, предоставляя цифровую инфраструктуру, внедряя новые технологии и развивая инструменты аналитики и верификации. Это позволяет не только оперативно реагировать на вызовы рынка, но и формировать новые стандарты взаимодействия игроков индустрии на долгосрочную перспективу.

