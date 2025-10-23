Евросоюз ввел санкции против АвтоВАЗа и Максима Соколова

Европейский союз ввел санкции против АвтоВАЗа и его президента Максима Соколова, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС, опубликованное в "Официальном журнале ЕС".

В автоконцерне изданию заявили, что на работу предприятия это никак не повлияет.

"АвтоВАЗ не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС, в связи с чем новый санкционный пакет никак не повлияет на работу компании", - сообщили в автогиганте.