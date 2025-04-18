АвтоВАЗ запускает в производство Lada Iskra, созданную при поддержке НОВИКОМа

19 апреля 2025 года крупнейший автопроизводитель страны отмечает знаменательную дату: ровно 55 лет назад с конвейера АвтоВАЗа сошла легендарная "копейка" ВАЗ-2101. Эта модель на многие годы стала самой популярной машиной Советского союза и была названа "лучшим автомобилем ХХ века". И вот, спустя 55 лет, в этот же день АвтоВАЗ дает старт промышленному производству новой флагманской модели Lada Iskra.

История крупнейшего автопроизводителя страны началась в середине ХХ века, когда было принято решение о строительстве предприятия и организации массового производства доступных легковых автомобилей. Первый ВАЗ-2101 сошел с конвейера в 1970 году.

ВАЗ-2101 был самым массовым автомобилем в Советском союзе. Модель разработана совместно советскими инженерами и итальянским концерном Fiat. Первые "Жигули" получили фирменный логотип с серебристой ладьёй: стилизованная буква "В" означает ВАЗ, а ладья — это символ движения. Автомобиль стал поистине "всенародным" благодаря простоте конструкции, надежности и доступности запчастей. За свою историю ВАЗ-2101 стал символом советского автопрома и любимым автомобилем нескольких поколений.

Сборка всенародно любимой "копейки" началась в ночь с 18 на 19 апреля. К 55-летию этого события АвтоВАЗ торжественно запустит в промышленное производство новую модель, созданную при финансовой поддержке банка НОВИКОМ (входит в Холдинг АО "РТ-Финанс") — Lada Iskra.

Создание автомобиля по уровню технической сложности сравнивают с разработкой космического корабля — новую модель надо сконструировать, создать прототип, провести инженерные испытания. Только проектирование и разработка дизайна занимает несколько лет. Помимо этого, нужно продумать огромное количество деталей, начиная от цвета и отделки салона и заканчивая расчетом себестоимости, краш-тестами и сертификацией автомобиля. Для запуска в серийное производство заводу надо построить новые или перенастроить имеющиеся производственные мощности, обучить персонал, найти поставщиков.

Дочерний банк Госкорпорации Ростех способствовал воплощению в жизнь планов автомобильного гиганта, финансируя разработку и подготовку запуска в производство новой флагманской модели Lada Iskra. Помимо самого АвтоВАЗа, банк работает и с его поставщиками, предоставляет банковские гарантии для получения льготного финансирования. Так, в прошлом году НОВИКОМ открыл кредитную линию предприятию–производителю автокомпонентов. Финансирование банка позволило компании поставить в срок пресс-форму, которая используется при производстве пластмассовых деталей интерьера и экстерьера Lada Iskra.

В марте 2025 года новая модель успешно прошла комплекс заводских и сертификационных испытаний — ее испытывали не только на полигоне АвтоВАЗа, но и на горных дорогах, и в холодных регионах страны.

19 апреля в торжественной обстановке будет дан старт промышленному производству автомобиля, разработанного при поддержке банка НОВИКОМ.

"Отрадно видеть, как воплощается в жизнь амбициозный проект по созданию нового отечественного автомобиля. Lada Iskra представляет собой воплощение инновационных решений и современных технологий. Уверена, что она завоюет сердца российских потребителей, а НОВИКОМ продолжит сотрудничество с флагманом российской автомобильной промышленности — легендарным АвтоВАЗом", — заявила Елена Георгиева, Председатель Правления банка НОВИКОМ.