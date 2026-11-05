Доля ипотечных кредитов без господдержки продолжает расти

В октябре доля рыночной ипотеки — кредитов без государственного субсидирования — в выдачах банков продолжила увеличиваться. Например, у ВТБ она выросла до 52% против 38% месяцем ранее, а объём таких выдач составил 14,8 млрд рублей.

Доля рыночных программ в выдачах банка превысила половину ещё в июле. После корректировки условий "семейной ипотеки" эта тенденция укрепляется.

"Мы ожидаем, что рыночная ипотека до конца года сохранит преобладающие позиции в структуре выдач. Снижение ключевой ставки и постепенная реализация отложенного спроса будут поддерживать интерес заёмщиков к кредитам без господдержки. Основная активность клиентов сосредоточена на вторичном рынке жилья, на который приходится около 85% сделок по рыночным программам ВТБ", — сообщил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

По оценкам банка, по итогам 2026 года объём выдач рыночной ипотеки в России приблизится к 2,1 трлн рублей. Это в 2,2 раза выше результата прошлого года и на 25% меньше объёма выдач по государственным программам.