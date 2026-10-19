ОТП Банк объяснил, с какой суммы на самом деле будет взыматься налог по вкладам с 2027 года

С 2027 года изменится порядок расчета налога на доходы от банковских вкладов. Законопроект предусматривает, что банки будут рассчитывать и удерживать НДФЛ непосредственно при выплате процентов, а Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжит проверять совокупный доход вкладчиков и при необходимости рассчитывать доплату по итогам года. Никита Казанцев, руководитель кластера "Сбережения и инвестиции" ОТП Банка рассказал о главных изменениях в законодательстве.

Налог начислят не на вклад, а на проценты сверх лимита

Одним из ключевых параметров новой системы расчета останется необлагаемый лимит процентного дохода, его по-прежнему предлагается определять по формуле: 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку Банка России, действовавшую на первое число каждого месяца соответствующего расчетного года. Для процентов по вкладам, начисленных в 2027 году, будет учитываться максимальная ставка за 2026 год, а для доходов 2028 года — за 2027 год.

Например, если максимальная ставка для расчета за 2026 год составит 16%, необлагаемый лимит для процентов по вкладам, полученных в 2027 году, будет равен 160 тыс. рублей. Если аналогичный показатель за 2027 год составит 12%, лимит для 2028 года будет равен 120 тыс. рублей. Важно помнить, что речь идет именно о процентном доходе: 1 млн рублей в формуле — расчетная величина, а не максимальная сумма вклада, которую можно разместить без налога.

Как часто будет начисляться налог

Если проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, то после исчерпания годового необлагаемого лимита начисление налога, как правило, будет происходить при каждой выплате доходности по вкладу. При этом важно различать начисление процентов в расчетах банка и их фактическую выплату клиенту.

Рассмотрим условный пример: лимит составляет 160 тыс. рублей, банк выплачивает по 30 тыс. рублей процентов в месяц, ставка налога — 13%. За первые пять месяцев клиент получит 150 тыс. рублей процентов, поэтому налог удерживаться не будет. В июне совокупный доход по вкладу составит 180 тыс. рублей — налог будет начислен только на превышение лимита, то есть на 20 тыс. рублей. За год клиент получит 360 тыс. рублей процентов. Из них 160 тыс. рублей не облагаются налогом, а с оставшихся 200 тыс. рублей при ставке 13% будет удержано 26 тыс. рублей. В итоге у вкладчика останется 334 тыс. рублей процентного дохода. В январе следующего года расчет начинается заново с новым годовым лимитом. При этом итоговая сумма налога после окончательного расчета ФНС может отличаться, если у человека есть крупные вклады в нескольких банках.

Вклады и прогрессивная шкала НДФЛ

Кроме того, в 2027 году проценты по вкладам предлагается включить в общую налоговую базу, к которой применяется прогрессивная шкала НДФЛ от 13% до 22%. Т.е. при доходности от 2,4 млн до 5 млн рублей ставка будет равна 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18% и т. д.

Кроме процентного дохода, на итоговый расчет могут влиять и другие доходы человека, которые входят в общую налоговую базу, в том числе заработная плата. Допустим, годовая зарплата составляет 3 млн рублей, а проценты по вкладу после применения необлагаемого лимита за этот же период — 100 тыс. рублей. Без вычетов и специальных правил общая база для расчета налога составит 3,1 млн рублей. Как результат — налог увеличивается на 15 тыс. рублей (т.к. согласно шкале НДФЛ налог на сумму в диапазоне 2,4-5 млн рублей составляет 15%). Если банк удержал с них 13 тыс. рублей, при окончательном расчете возникнет доплата в размере 2 тыс. рублей.

Стоит помнить, что процентная ставка при расчете налоговых выплат по итогам доходности вкладов в разных банках действительно может отличаться, поскольку каждый банк учитывает только собственные выплаты. По окончании года ФНС сопоставит все доходы и проведет окончательный расчет. Размещение средств на вкладах в разных банках может изменить только сроки выплат: часть налога будет удержана сразу либо позже по уведомлению ФНС.

"Я бы не рассматривал изменение порядка удержания НДФЛ как причину для массового отказа от банковских вкладов. Для вкладчика важнее оценивать итоговую доходность после удержания налогов, условия размещения средств и собственные финансовые цели. Депозиты по-прежнему остаются наиболее простым и безрисковым финансовым инструментом. Для сравнения, хранение денег наличными не приносит процентного дохода, а их покупательная способность со временем может снижаться из-за инфляции, которая растет динамичными темпами — с 2020 года по оценкам Росстата накопленная инфляция достигла 56,7%. Это значительно превышает размер налогов на доходность вкладов. Оценивать возможный отток средств пока преждевременно: окончательные правила будут зависеть от принятой редакции закона и того, как новая система будет работать на практике", — отметил Никита Казанцев, руководитель кластера "Сбережения и инвестиции" ОТП Банка.