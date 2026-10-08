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Сбер научит поколение Альфа инвестировать через ИИ-инструменты

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В продукты Сбера для поколения Альфа уже внедряются ИИ-инструменты — это важно для того, чтобы учить новое поколение грамотному финансовому поведению и инвестированию. Об этом рассказал первый зампредседателя правления Сбера Кирилл Царёв, выступая на инвестиционном форуме СберИнвестиций "Настоящее — будущее".

"Очень важна работа с молодежью, в том числе финансовая грамотность и обучение, — подчеркнул он. — Ребята сегодня получают доступ к большим языковым моделям. Очень важно, чтобы они также получали всесторонние знания для аккуратного и правильного финансирования. Поэтому в наших продуктах для молодежи мы потихоньку открываем ИИ-инструменты, следим за тем, чтобы там была понятная доходность, понятные правила, чтобы там все было прозрачно. И конечно, там точно так же внедряется искусственный интеллект".

Речь шла в первую очередь про "Инвесткопилку", которую Сбер запустил к началу учебного года 1 сентября. Это первый продукт для подростков в возрасте от 14 лет, в основе которого находится инвестиционный инструмент, а не депозит.

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