Сбер: ESG-интенсив прошли 200 преподавателей из 117 вузов и колледжей

В рамках трека "Устойчивое развитие: технологии, управление, финансы" в ГигаАкадемии для преподавателей от Сбера завершилась серия вебинаров с участием экспертов компании. В треке участвуют 200 преподавателей из 103 вузов и 14 колледжей среднего профессионального образования. География участников охватывает 53 субъекта РФ. Программа сочетает самостоятельное изучение учебных материалов и синхронные занятия с экспертами. Обучение на треке продолжается до 30 ноября 2026 года.

Осенний сезон ESG-трека посвящён тому, как строить программы изменений на основе данных и искусственного интеллекта, включать ESG повестку в обучение, управлять цифровыми продуктами и командами. Преподаватели различных дисциплин получили инструменты, которые помогут им готовить студентов к работе в условиях ESG-трансформации.

В рамках синхронной части программы прошёл четырёхдневный интенсив в формате вебинаров. Первый день ознакомил слушателей с общими вопросами устойчивого развития, обзором этого рынка в России и мире, ESG-инфраструктурой, а также правовым статусом ответственного финансирования и ситуацией в нём. Во второй день участники углубились в связку технологий и устойчивого развития: разобрали, какие возможности открываются перед компаниями и как бизнес решает такие вопросы. Третий день посвятили социальному предпринимательству: партнёры банка поделились своими кейсами, а специалисты Особенного банка Сбера рассказали о самом важном в разработке сервисов для клиентов с инвалидностью. Четвёртый день раскрыл тему рисков устойчивого развития и лучших практик внедрения ESG-принципов в деятельность вузов.

Экспертами выступили сотрудники банка и крупнейших российских компаний в области устойчивого развития, управления рисками и ответственного финансирования. По итогам трека преподаватели пройдут тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации.

В топ-10 субъектов РФ по количеству участников вошли Москва (33 человека), Санкт-Петербург (21), Ростовская область (16), Свердловская область (12), Красноярский край (9), Самарская область (8). Замыкают десятку Краснодарский край и Республика Татарстан (по 5 человек), Московская и Томская области (по 4 человека). Среди вузов больше всего участников из РАНХиГС, Донского государственного технического университета, НИУ ВШЭ, Военной академии Росгвардии и Сибирского федерального университета.

Марина Булова, вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка:

"Глобальный опрос 13 тысяч работодателей показал: три четверти из них возлагают ответственность за развитие "зелёных" навыков у выпускников именно на учебные заведения. В этом году мы впервые пригласили к участию в треке ГигаАкадемии "Устойчивое развитие" преподавателей не только профильных, но и других дисциплин: экономических, финансовых, управленческих. 200 участников интенсива увидели, как ESG преломляется в их предмете, взглянули на это направление через свою оптику, получили новые инсайты и лайфхаки. Преподаватель, который сам прошёл через работу с реальными ESG-кейсами и инструментами анализа данных, приносит в аудиторию не абстрактную теорию, а работающие подходы".