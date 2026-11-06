Авито: жители ПФО готовы потратить на ноябрьских распродажах до 19% зарплаты

Больше половины работающих жителей Приволжского федерального округа (52%) планирует участвовать в ноябрьских распродажах, в том числе в "Черную пятницу". В среднем они готовы направить на покупки около 19% месячной зарплаты. Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, планируют ли жители ПФО участвовать в ноябрьских распродажах, какие товары собираются покупать и как интернет-реклама влияет на выбор.

22% опрошенных уже определились с покупками, еще 30% собираются изучать предложения и принимать решение по ситуации. При этом 21% пока не решили, будут ли что-то покупать, 13% скорее не планируют участвовать, но могут совершить покупку при выгодном предложении, а 14% не собираются участвовать в распродажах.

При выборе товаров жители ПФО прежде всего обращают внимание на соотношение цены и качества, а также на товары, которые давно хотели приобрести (по 38% соответственно). На размер скидки и итоговую стоимость обращают внимание 37% респондентов. Еще 26% сравнивают предложения разных магазинов и площадок, чтобы найти наиболее выгодную цену, а 21% учитывают отзывы и рейтинг товара или продавца.

В числе наиболее востребованных категорий на ноябрьских распродажах у жителей ПФО — одежда и обувь (48%). Далее идут электроника и бытовая техника, а также товары для дома и интерьера (по 34% соответственно). Косметику и парфюмерию, а также продукты питания планируют приобретать по 18% участников, детские товары — 14%, товары для творчества и хобби — 12%.

Большинство работающих жителей Приволжского федерального округа планируют выделить на распродажи умеренную часть месячного дохода. Чаще всего респонденты готовы потратить 5–10% дохода (29%) или 11–20% (23%). Еще 14% планируют направить на покупки 21–30% месячной зарплаты, а 10% — от 31% до 50%.

"В целом по рынку мы видим взвешенный подход к тратам: большинство россиян готовятся к распродажам заранее и стараются соотносить расходы с текущим доходом. Для молодой аудитории распродажи часто становятся возможностью обновить гардероб или приобрести давно желанные гаджеты, поэтому они готовы выделять на это более существенную долю бюджета. Эта разница в подходе отражается и в цифрах: молодые специалисты 18–24 лет в среднем готовы направить на покупки около четверти месячного дохода (25%), тогда как у респондентов 45–54 лет в планах потратить порядка 18% ежемесячного дохода", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Большинство опрошенных (78%) считают, что онлайн-реклама в той или иной степени влияет на покупки во время распродаж. Для 14% работающих жителей ПФО, планирующих покупки, она становится одним из главных факторов принятия решения, еще 33% учитывают рекламные предложения наряду с другими параметрами, а 31% иногда обращают на них внимание.

Среди тех, на чей выбор влияет интернет-реклама, 58% отметили, что видят подходящие рекламные предложения во время распродаж на площадках электронной коммерции. На предпочтения также влияет реклама в соцсетях (41%), поисковых системах (25%), видеоплатформах (24%) и сервисах коротких вертикальных видео (17%).

"Во время крупных распродаж рекламная активность становится особенно заметной: покупатели изучают предложения разных магазинов, сравнивают цены и ищут товары, которые давно хотели приобрести. Для бизнеса это возможность привлечь внимание аудитории именно в тот момент, когда она готова рассматривать покупки. Онлайн-реклама помогает выделять предложения среди множества альтернатив, знакомить пользователей с ассортиментом и доносить преимущества товаров. При этом особенно важно, чтобы рекламное сообщение было релевантным интересам аудитории и помогало ей сориентироваться в многообразии предложений", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.