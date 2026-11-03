Российский рынок кредитов наличными вырос почти на две трети

За январь — октябрь 2026 года объем выданных в России кредитов наличными увеличился на 61% по сравнению с прошлым годом и приблизился к 4,5 трлн рублей. В октябре месячный объем продаж остался на уровне предыдущих трех месяцев — более 500 млрд рублей. Об этом свидетельствует прогноз ВТБ.

Сохранение ключевой ставки Банка России поддерживает текущие условия на кредитном рынке. К концу года традиционно растет активность заемщиков: люди стремятся закрыть накопившиеся финансовые вопросы и подготовиться к дополнительным расходам, а часть клиентов пересматривает условия действующих обязательств, в том числе через рефинансирование.

Участники рынка в этот период наращивали объемы кредитования. Например, в ВТБ продажи кредитов наличными за десять месяцев выросли почти вдвое и превысили 500 млрд рублей, всего банк оформил свыше 1,1 млн потребительских кредитов. В третьем квартале объем кредитования в банке вырос на 32% ко второму кварталу, обеспечив половину всего годового объема.

До конца года рынок сохранит положительную динамику. По итогам 2026 года потребительское кредитование может вырасти на 66% и достигнуть 5,9 трлн рублей.

"Сохранение ценовых условий по кредитам наличными влияет на поведение заемщиков, которые подходят к выбору предложений взвешеннее", — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. По его словам, дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от процентной политики регулятора и инфляционных ожиданий.