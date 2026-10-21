ОТП Банк получил премию Frank Award 2026 за лучшие привилегии в сфере путешествий в премиальном сегменте

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты исследования "Премиум Банкинг в России 2026". ОТП Банк стал победителем в номинации "Лучшие привилегии в сфере путешествий" за программу Premium.
Исследование Frank RG охватило 17 премиальных программ 15 банков. Аналитики изучили более 2 300 параметров продуктового наполнения, провели экспертные интервью с руководителями премиальных программ, оценили клиентский путь с помощью "тайных покупателей", протестировали цифровые каналы и опросили более 6 600 премиальных клиентов.
По оценке Frank RG, в 2026 году спрос на нефинансовые привилегии продолжил расти: доля клиентов, воспользовавшихся хотя бы одной из них, увеличилась на 7 п. п. и достигла 77%. При этом 63% премиальных клиентов предпочитают самостоятельно выбирать привилегии, входящие в банковский пакет.
В рамках программы Premium ОТП Банк предлагает клиентам широкий выбор сервисов для комфортных путешествий. Среди них — доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов, страхование путешественников, ускоренное прохождение предполетных процедур, трансферы, привилегии в ресторанах и услуги по упаковке багажа. Именно привилегии для путешественников стали основанием для получения банком статуэтки Frank Award 2026.
"Мы второй год подряд получаем награду Frank RG за лучшее предложение в сфере путешествий. Сервисы для путешествий остаются неизменно важной и востребованной частью премиального обслуживания. Пожалуй, они являются одними из самых приятных привилегий для наших клиентов, ведь помогают сделать каждую поездку комфортнее и дарят положительные эмоции. Для нас эта награда — важное признание наших усилий по развитию сервисов и той реальной выгоды, которую клиенты получают, пользуясь ими", — отметил Дмитрий Бочеров, начальник управления по развитию премиального и состоятельного сегмента ОТП Банка.
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