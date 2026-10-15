ВТБ: ипотечные заемщики стали чаще покупать уже введённые в эксплуатацию новостройки

Подавляющий объем рыночной ипотеки приходится на вторичный рынок: такое жильё дешевле, можно сразу заселиться и не платить аренду. При этом растёт спрос на готовые объекты от застройщиков (уже введённые в эксплуатацию новостройки). Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ, генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Сергей Бабин.
"Из всего объёма выдаваемой ВТБ рыночной ипотеки примерно 90% приходится на вторичный рынок. При этом в последнее время заёмщики всё чаще присматриваются к готовым объектам от застройщиков. Сегодня доля таких объектов в нашем общем объёме выдачи — примерно 7%: немного, но спрос на них растёт очень динамично. В ВТБ число сделок с готовыми новостройками выросло более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом", — отметил эксперт.
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