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От лидерства в "Моих финансах" к новым победам: жителей Самарской области приглашают на онлайн-зачет по финграмотности

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 6 по 27 октября 2026 года пройдет IX всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России.

Участие в зачете — это возможность проверить свои знания, получить полезные рекомендации и собрать коллекцию достижений. Каждый участник, успешно завершивший прохождение зачета, получит именной сертификат, в котором отражены личные результаты.

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.

Для младших школьников задания зачета разработаны в увлекательном интерактивном формате. Школьники 7–11 классов с 13 по 15 октября 2026 года могут принять участие в Олимпиадном зачете.В случае его успешного прохождения участники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" по профилю "Финансовая грамотность" без дополнительных испытаний. В прошлом году эту возможность получили более 2,5 тыс. школьников.

Прохождение личного зачета займет до 20 минут, олимпиадного — до 40 минут, семейного — до 1 часа.
Подробную информацию о зачете и форму регистрации можно найти на сайте проекта finzachet.ru.
Организатор зачета — Банк России.

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