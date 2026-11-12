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532 улыбки в минуту: биометрическая оплата догоняет по популярности "Вжух"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Улыбки догоняют "Вжух" по популярности: первый зампред банка Кирилл Царев в ходе Дня инвестора рассказал, как Сбер развивает альтернативные способы оплаты. Лидерство — у системы "Вжух": ее россияне использовали 115 млн раз в третьем квартале 2026 года. Это значит, что каждую минуту в России совершается 887 транзакций через "Вжух". Технология доступна не только клиентам Сбера, но и другим банкам, поэтому ее активно подключают.

Оплата улыбкой развивается не менее активно: в третьем квартале клиенты Сбера прибегли к ней для совершения 69 млн покупок. Это 532 оплаты улыбкой в минуту.

Оплата улыбкой становится все удобнее, потому что Сбер обновил парк терминалов. К концу третьего квартала парк биометрических терминалов достиг 1,8 млн устройств. Таким образом, теперь 80% всех терминалов Сбера работают с помощью биометрии. При этом время операции по оплате улыбкой удалось сократить более чем в 2 раза.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Платежи — это ежедневный контакт с клиентом и основа отношений с торговым бизнесом. За стратегический цикл мы изменили то, как люди оплачивают покупки в России. Мы сделали оплату улыбкой частью повседневной жизни".

Клиенты Сбера сегодня могут выбирать из целой палитры способов оплаты: банковская карта, улыбка, через "Вжух", с помощью SberPay NFC, умное кольцо Сбера, часы или по единому QR-коду. Все их объединяет одно серьезное преимущество — постоянно совершенствуемая технология защиты от мошенничества. Как отметил Кирилл Царёв, за последние три года Сбер предотвратил хищения средств клиентов на сумму до 1 трлн рублей.

День инвестора — главное событие года для инвестиционного сообщества. Он проводится в день рождения банка, 12 ноября, которое в этом году совпадает со 185-летием Сбера. Банк подвел итоги реализации действующей Стратегии и представит новую трёхлетнюю Стратегию на 2027–2029 годы. В центре внимания — перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта в дальнейшей трансформации Сбера, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года.

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