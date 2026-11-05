Сбер поддержал 6,6 тыс. семей Поволжья в урегулировании кредитной задолженности

Более 6,6 тыс. семей Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей сохранили финансовую стабильность с помощью Сбера в третьем квартале 2026 года, что на 4,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 2025. Общий объём урегулированной задолженности достиг 4,5 млрд рублей.

Люди, которые столкнулись с финансовыми сложностями, могут воспользоваться несколькими вариантами решения проблем, которые предлагает Сбер. Речь идёт о программах, и предусмотренных законодательством, и разработанных самим банком. Они позволяют урегулировать задолженность по всем типам кредитов: ипотека, потребительские кредиты, автокредиты и кредитные карты.

Среди инструментов, предусмотренных законодательством, — кредитные и ипотечные каникулы. В третьем квартале 2026 года ими воспользовались 1747 заёмщиков Поволжья.

Если человек не может воспользоваться кредитными или ипотечными каникулами, ему могут помочь собственные программы Сбера.

Реструктуризация. С её помощью можно временно снизить ежемесячный платёж по кредиту. В третьем квартале 2026 года её выбрали 4429 заёмщиков, урегулировав долги на 2,3 млрд рублей.

Комплексное урегулирование. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть долговые обязательства не только перед Сбером, но и перед другими банками. В третьем квартале 2026 года инструментом воспользовались 404 заёмщика, оптимизировав нагрузку на 351 млн рублей.

Мировое соглашение. Этот способ реструктуризации долгов поможет тем, у кого уже образовалась длительная просрочка — на судебном этапе или этапе исполнительного производства. В третьем квартале 2026 года 54 заёмщика заключили такие соглашения на 33,6 млн рублей.

В экстренных ситуациях Сбер может предложить погасить долг за счёт реализации залогового имущества через платформу Portal DA. С начала года с её помощью клиенты по всей России продали активов на 1,285 млрд рублей.

На стадии банкротства тоже возможно урегулирование: в третьем квартале такими инструментами воспользовались 250 клиентов по всей стране, что позволило им избежать процедуры банкротства и восстановить платёжеспособность.

Денис Белозерцев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"В третьем квартале 2026 года число семей в Поволжье, которые воспользовались нашими инструментами поддержки, выросло почти на 5% по сравнению с прошлым годом, а объём урегулированной задолженности — более чем на 20%. Это говорит о том, что люди всё чаще доверяют банку решение своих финансовых сложностей. Мы стремимся это доверие поддерживать и поэтому предлагаем широкий набор инструментов урегулирования — от кредитных каникул до собственных программ банка, и каждый клиент может подобрать вариант под свою ситуацию. Особенно заметен рост интереса к комплексному урегулированию: всё больше заёмщиков имеют обязательства перед несколькими банками, и наша программа помогает им навести порядок в финансах. Специалисты Сбера также информируют клиентов о государственной программе социальных контрактов, которая помогает с трудоустройством или получением новой профессии".