Крупный капитал требует персонального подхода

Россияне, которые держат в банках от 1 млн до 60 млн рублей, за год увеличили свои сбережения почти на треть: в сумме у них теперь более 21 трлн. Это следует из ежегодного исследования премиального банкинга аналитической компании Frank RG. Аналитики изучили программы 15 банков и опросили более 6,5 тыс. клиентов.
Главными клиентами премиального обслуживания становятся люди со средним достатком внутри этого сегмента, у которых на счетах и в инвестициях от 3 млн до 10 млн рублей. Их доля растет быстрее всего.
Для владельцев более скромного капитала условия, наоборот, ужесточаются. Банки поднимают планку для входа в "премиум": в среднем теперь нужно около 2,8 млн рублей. Некоторые банки сокращают бонусы или перестают выделять таким клиентам персонального менеджера. Это сказывается на настроении клиентов: их готовность рекомендовать свой банк за год заметно снизилась.
При этом все больше людей пользуются бонусами, которые входят в премиальное обслуживание: бизнес-залами, страховками, консьерж-сервисом. Хотя бы одной такой услугой в этом году воспользовались три из четырех клиентов.
Особенно востребованы привилегии для путешествий. ВТБ, например, запустил для премиальных клиентов отдельный маршрут в аэропортах Внуково, Пулково и Владивостока. Пассажир регистрируется на рейс за отдельной стойкой, проходит досмотр без общей очереди и сдает багаж на выделенную ленту. Пока услуга работает на внутренних рейсах. Frank RG отметила проект в номинации "Уникальные решения для путешественников".
Премиальное обслуживание перестает быть столичной историей. По данным ВТБ, программой "Привилегия" пользуются более 1,2 млн человек, и две трети из них живут не в Москве. Там же сосредоточено больше половины их сбережений и инвестиций. За развитие премиального бизнеса в регионах банк получил главную награду рейтинга Frank RG.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.