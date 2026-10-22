Крупный капитал требует персонального подхода

Россияне, которые держат в банках от 1 млн до 60 млн рублей, за год увеличили свои сбережения почти на треть: в сумме у них теперь более 21 трлн. Это следует из ежегодного исследования премиального банкинга аналитической компании Frank RG. Аналитики изучили программы 15 банков и опросили более 6,5 тыс. клиентов.

Главными клиентами премиального обслуживания становятся люди со средним достатком внутри этого сегмента, у которых на счетах и в инвестициях от 3 млн до 10 млн рублей. Их доля растет быстрее всего.

Для владельцев более скромного капитала условия, наоборот, ужесточаются. Банки поднимают планку для входа в "премиум": в среднем теперь нужно около 2,8 млн рублей. Некоторые банки сокращают бонусы или перестают выделять таким клиентам персонального менеджера. Это сказывается на настроении клиентов: их готовность рекомендовать свой банк за год заметно снизилась.

При этом все больше людей пользуются бонусами, которые входят в премиальное обслуживание: бизнес-залами, страховками, консьерж-сервисом. Хотя бы одной такой услугой в этом году воспользовались три из четырех клиентов.

Особенно востребованы привилегии для путешествий. ВТБ, например, запустил для премиальных клиентов отдельный маршрут в аэропортах Внуково, Пулково и Владивостока. Пассажир регистрируется на рейс за отдельной стойкой, проходит досмотр без общей очереди и сдает багаж на выделенную ленту. Пока услуга работает на внутренних рейсах. Frank RG отметила проект в номинации "Уникальные решения для путешественников".

Премиальное обслуживание перестает быть столичной историей. По данным ВТБ, программой "Привилегия" пользуются более 1,2 млн человек, и две трети из них живут не в Москве. Там же сосредоточено больше половины их сбережений и инвестиций. За развитие премиального бизнеса в регионах банк получил главную награду рейтинга Frank RG.