ОЭЗ "Тольятти" снова вошла в десятку самых привлекательных инвестплощадок России

Особая экономическая зона "Тольятти" укрепила позиции в числе наиболее привлекательных ОЭЗ России. Флагманская инвестплощадка Самарской области заняла 6-е место среди промышленно-производственных ОЭЗ в X Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.
Итоги документа, подготовленного Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке минэкономразвития России, озвучили 22 октября на IV Международном форуме особых экономических зон в Москве. В рейтинге участвовала 51 ОЭЗ.
Резиденты ОЭЗ "Тольятти" демонстрируют устойчивую положительную динамику ключевых показателей. По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области на 1 июля 2026 года, в реестре резидентов — 45 компаний с суммой заявленных инвестиций более 123 млрд рублей и планом создания около 9,7 тыс. новых рабочих мест.
Инвесторы уже вложили 72,8 млрд рублей в свои проекты и создали 6 296 рабочих мест. Совокупная выручка резидентов составляет 196,4 млрд рублей. В бюджеты всех уровней уплачено около 20,8 млрд рублей налогов, таможенных и иных платежей.
"Мы видим устойчивую положительную динамику развития ОЭЗ "Тольятти": резиденты наращивают инвестиции, создают новые рабочие места, увеличивают выручку и налоговые отчисления. Это результат системной поддержки бизнеса, которую выстроила команда региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. Продолжим развивать инфраструктуру и сервисы, чтобы инвесторы приходили в Самарскую область с новыми проектами", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Национальный рейтинг составляется с 2017 года. В 2026 году оценка промышленно-производственных, портовых и технико-внедренческих ОЭЗ включала 44 показателя, объединенных в семь субиндексов. Эксперты учитывали инвестиционную привлекательность регионов, условия ведения бизнеса, обеспеченность инфраструктурой и земельными ресурсами, информационную открытость, готовность к глобальным экономическим вызовам и компетенции управляющих компаний.
"Особые экономические зоны сегодня решают задачи, которые выходят далеко за рамки привлечения инвестиций. Они уже стали важным инструментом перезапуска инвестиционного цикла, развития современных производств, внедрения новых технологий и укрепления экономики регионов. Но для достижения этих результатов недостаточно просто предоставить бизнесу льготы. Необходима слаженная работа региональных команд и управляющих компаний, готовых создавать условия для реализации инвестиционных проектов и выполнять взятые на себя обязательства. Национальный рейтинг позволяет увидеть, где эта работа выстроена наиболее эффективно, а успешный опыт лидеров должен становиться ориентиром для развития других особых экономических зон", — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.
Работа по повышению инвестиционной привлекательности ОЭЗ и поддержке резидентов ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который нацелен на создание комфортных условий для бизнеса и рост инвестиций в регионах.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.