Восемь ресторанов Самарской области представляют регион на X Российском ресторанном фестивале

Десятый Российский ресторанный фестиваль проходит с 5 по 25 октября 2026 года, сообщает Минэкономразвития России. В этом сезоне Discover Russia стал новым партнером проекта и выделил в большой фестивальной программе предложения, которые помогают иностранному путешественнику почувствовать характер разных частей страны.
География сетов, выбранных национальным туристическим брендом, охватила семь федеральных округов и федеральную территорию Сириус. Всего в юбилейном смотре участвуют 700 ресторанов из более чем 50 городов страны.
Самарские гастрономические проекты "Заволга", "Гонконг", Nebo Bistro заявлены в направлении "Новые имена", которое поддерживает рестораны, появившиеся за последние полтора года.
Ресторан "Южанин" вошел в фестивальную программу с сетом Discover Russia, которые представлены лишь в 23 ресторанах и объединяют 93 подачи.
"Самарская область продвигает вкус Волги через рыбу, жигулевское пиво и современную ресторанную культуру", — отметил заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Дмитрий Смольников.
Фестивальные сеты в регионе также можно попробовать в самарских проектах "Заволга", "Гонконг", Nebo, "Босфор", "Beerократия", "Ливингстон", а также в Nebo Bistro в пгт. Стройкерамика. Фестиваль завершится 25 октября.
"Гастрономия стала важной частью туристического образа территорий: она знакомит российских и иностранных путешественников с местными продуктами и традициями, дополняет маршруты и дает еще один повод посетить регион. Участие самарских ресторанов в фестивале такого уровня — это практическая работа по развитию привлекательности самарского края: гости приезжают к нам не только насладиться видами Волги и Жигулевских гор, но и получить впечатления от локальной кухни", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.