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Экономика и бизнес

Восемь ресторанов Самарской области представляют регион на X Российском ресторанном фестивале

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Десятый Российский ресторанный фестиваль проходит с 5 по 25 октября 2026 года, сообщает Минэкономразвития России. В этом сезоне Discover Russia стал новым партнером проекта и выделил в большой фестивальной программе предложения, которые помогают иностранному путешественнику почувствовать характер разных частей страны.

Фото: минэкономразвития Самарской области

География сетов, выбранных национальным туристическим брендом, охватила семь федеральных округов и федеральную территорию Сириус. Всего в юбилейном смотре участвуют 700 ресторанов из более чем 50 городов страны.

Самарские гастрономические проекты "Заволга", "Гонконг", Nebo Bistro заявлены в направлении "Новые имена", которое поддерживает рестораны, появившиеся за последние полтора года.

Ресторан "Южанин" вошел в фестивальную программу с сетом Discover Russia, которые представлены лишь в 23 ресторанах и объединяют 93 подачи.

"Самарская область продвигает вкус Волги через рыбу, жигулевское пиво и современную ресторанную культуру", — отметил заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Дмитрий Смольников.

Фестивальные сеты в регионе также можно попробовать в самарских проектах "Заволга", "Гонконг", Nebo, "Босфор", "Beerократия", "Ливингстон", а также в Nebo Bistro в пгт. Стройкерамика. Фестиваль завершится 25 октября.

"Гастрономия стала важной частью туристического образа территорий: она знакомит российских и иностранных путешественников с местными продуктами и традициями, дополняет маршруты и дает еще один повод посетить регион. Участие самарских ресторанов в фестивале такого уровня — это практическая работа по развитию привлекательности самарского края: гости приезжают к нам не только насладиться видами Волги и Жигулевских гор, но и получить впечатления от локальной кухни", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

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